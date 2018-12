Sci velocità: La composizione della squadra 2019: accanto agli Origone, Greggio e Giacomelli due nuovi ingressi. Otto le gare di Cdm

Con delibera del Presidente n° 56 del 15 novembre 2018 è stata varata la composizione delle squadre di sci velocità per la stagione agonistica 2019. Confermati alla direzione tecnica Alberto Monticone, Maurizio Cuccovillo come allenatore responsabile e Igr Angelini come fisioterapista, così come nel team di Coppa del mondo sono presenti Simone Origone (vincitore nella stagione passata della decima coppa), Ivan Origone, Emilio Giacomelli e Valentina Greggio, al quarto trionfo consecutivo fra le donne. La novità è rappresentata dall'inserimento di un paio di atleti nel team juniores: si tratta di Samuele Capello e Bianca Bonetti.



Il calendario prevede otto gare: si comincia l'8 e 9 febbraio 2019 con due tappe a Idre Fjall (Sve), seguite da altre due tappe a Salla (Fin) il 12 e 13 febbraio 2019, mentre a Vars (Fra) si gareggerà il 3 e 4 aprile 2019, finali a Grand Valira (And) il 12 e 13 aprile 2019.



Ecco il quadro riassuntivo:



Direttore tecnico Alberto Monticone

Allenatore responsabile squadra A Maurizio Cuccovillo

Fisioterapista Igor Angelini



SQUADRA A



ATLETI

Giacomelli Emilio 25/11/1984 SC Ala di Stura

Origone Ivan 31/03/1987 SC Val d'Ayas

Origone Simone 08/11/1979 SC Azzurri del Cervino



ATLETE

Greggio Valentina 19/03/1991 Centro Agonistico Domobianca



SQUADRA JUNIOR



ATLETI

Capello Samuele 02/10/1999 SC Biella



ATLETE

Bonetti Bianca 15/02/1992 SC Biella