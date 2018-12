Il programma settimanale delle gare: sci alpino in America del Nord, al via sci di fondo, combinata nordica e slittino

La stagione degli sport invernali entra definitivamente nel vivo. Lo sci alpino si trasferisce in America del Nord (uomini a Lake Louise e donne a Killington) per la terza tappa di Coppa del mondo, al via sci di fondo e combinata nordica nella località finlandese di Ruka, dove è presente anche il salto con gli sci. Lo slittino su pista artificiale parte a Igls, impegnati anche freestyle fra Austria e Cina e lo skeleton fra Coppa Europa e Intercontinental Cup. Il quadro completo degli appuntamenti con le eventuali dirette televisive.



SCI ALPINO

Mer. 21/11/18 - Cdm - 1a prova DH maschile Lake Louise (Can) - ore 20.15 italiane

Gio. 22/11/18 - Cdm - 2a prova DH maschile Lake Louise (Can) - ore 20.15 italiane

Ven. 23/11/18 - Cdm - 3a prova DH maschile Lake Louise (Can) - ore 20.15 italiane

Sab. 24/11/18 - Cdm - GS femminile Killington (Usa) - ore 15.45 e 19.00 italiane, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 24/11/18 - Cdm - DH maschile Lake Louise (Can) - ore 20.15 italiane, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 25/11/18 - Cdm - SL femminile Killington (Usa) - ore 16.00 e 19.00 italiane, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 25/11/18 - Cdm - SG maschile Lake Louise (Can) - ore 20.00 italiane, diretta tv Raisport ed Eurosport



SCI DI FONDO

Sab. 24/11/18 - Cdm - Sprint TC maschile e femminile Ruka (Fin) - ore 12.30 italiane, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 24/11/18 - Fis seniores - 15 km TC maschile e 10 km TC femminile Riale Formazza (Ita) - ore 09.30

Sab. 24/11/18 - Fis juniores - 10 km TC maschile e 7,5 km TC femminile Riale Formazza (Ita) - ore 09.30

Dom. 25/11/18 - Cdm - 10 km TC femminile e 15 km TC maschile Ruka (Fin) - ore 10.45 e 12.30 italiane, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 25/11/18 - Fis seniores - 15 km TL maschile e 10 km TL femminile Riale Formazza (Ita) - ore 09.30

Dom. 25/11/18 - Fis juniores - 10 km TL maschile e 7,5 km TL femminile Riale Formazza (Ita) - ore 09.30



SALTO CON GLI SCI

Ven. 23/11/18 - Cdm - Qualificazioni HS142 maschile Ruka (Fin) - ore 18.00, diretta tv Eurosport

Sab. 24/11/18 - Cdm - HS142 maschile Ruka (Fin) - ore 16.30, diretta tv Eurosport

Dom. 25/11/18 - Cdm - HS142 maschile Ruka (Fin) - ore 17.00, diretta tv Eurosport



COMBINATA NORDICA

Ven. 23/11/18 - Cdm - Provisional Competition Round Gundersen HS142/10 km Ruka (Fin) - ore 16.00

Sab. 24/11/18 - Cdm - Gundersen HS142/10 km Ruka (Fin) - ore 11.00 e 15.00, diretta tv Eurosport

Dom. 25/11/18 - Cdm - Team HS142/4x5 km Ruka (Fin) - ore 09.45 e 15.00, diretta tv Eurosport



SNOWBOARD

Ven. 23/11/18 - Cdm - Qualificazioni BA maschile e femminile Pechino (Chn) - ore 05.00

Sab. 24/11/18 - Cdm - BA maschile e femminile Pechino (Chn) - ore 11.30



FREESTYLE

Gio. 22/11/18 - Cdm - Qualificazioni SS maschile Stubai (Aut) - ore 10.00 e 12.45

Ven. 23/11/18 - Cdm - Qualificazioni SS femminile Stubai (Aut) - ore 10.00 e 12.45

Sab. 24/11/18 - Cdm - SS maschile e femminile Stubai (Aut) - ore 10.00 e 12.45

Don. 25/11/18 - Coppa Europa - SX maschile e femminiel Pitztal (Aut) - ore 13.00



SLITTINO ARTIFICIALE

Ven. 23/11/18 - Cdm - Nation Cup singolo maschile, singolo femminile e doppio Igls (Aut) - ore 09.30

Sab. 24/11/18 - Cdm - Singolo femminile Igls (Aut) - ore 09.50 e 11.15, diretta tv Eurosport

Sab. 24/11/18 - Cdm - Doppio maschile Igls (Aut) - ore 12.40 e 14.00, diretta tv Eurosport

Dom. 25/11/18 - Cdm - Singolo maschile Igls (Aut) - ore 10.15 e 11.50, diretta tv Eurosport

Dom. 25/11/18 - Cdm - Sprint singolo maschile, spritn singolo femminile e sprint doppio Igls (Aut) - ore 13.30, 14.05 e 14.50, diretta tv Eurosport



SKELETON

Lun. 19/11/18 - NAC - gara maschile e femminile Park City (Usa) - ore 17.00 italiane

Mar. 20/11/18 - NAC - gara maschile e femminile Park City (Usa) - ore 21.30 italiane

Ven. 23/11/18 - Intercontinental Cup - Gara maschile e femminile Winterberg (Ger) - ore 15.00

Sab. 24/11/18 - Intercontinental Cup - Gara maschile e femminile Winterberg (Ger) - ore 14.00

Sab. 24/11/18 - Coppa Europa - Gara maschile e femminile Winterberg (Ger) - ore 09.00