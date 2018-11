Golf: Les Iles conclude stagione sportiva rimane attivo per il diporto

Si è conclusa domenica 18 novembre la stagione sportiva del Golf Les Iles con la "louisiana delle marmotte", giocata su un campo ancora in ottime condizioni in una giornata non troppo fredda.

14 coppie in gara per l'ultima gara della stagione 2018: migliori in campo Luca Pignataro e Luigi Giannelli con 22 punti lordo, secondi Carlos Doglioli e Paola Raffaelli. Nella classifica del netto il miglio punteggio è stato realizzato dalla coppia Andrea Leonardi Aramini - Carlo Meneguz con 24, seconda coppia classificata quella composta da Fausto Bottitta e Marcello Leonardi, con 23.

Sabato 17 sera si è tenuta la tradizionale cena di fine stagione, alla quale hanno partecipato oltre 70 amici del circolo di Les Iles. Durante la serata sono stati assegnati riconoscimenti sportivi e goliardici.

A Luca Pignataro è andato il ringraziamento del Direttore del circolo Alessandro Leonardi per il lavoro svolto per il settore giovanile: Luca Pignataro si è infatti occupato con passione e dedizione dell'avviamento al golf di nuovi piccoli giocatori, riuscendo a creare un gruppo di una decina di bambini che ci si augura possano crescere insieme nel mondo del golf.

Gilles Personnettaz è stato premiato come giocatore "most improved 2018", avendo inziato la stagione sportiva dal 54 di HCP ed essendo riuscito a migliorarsi fino al 23,2.

A Enzo Spelgatti un premio per la simpatia e l'affetto per il circolo, e per il suo modo speciale di interpretare il gioco del golf.Il campo rimarrà aperto sino a quando le condizioni meteo lo permetteranno.