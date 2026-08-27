Tra la Valpelline e la Val d’Hérens attesi oltre 800 partecipanti (Foto)

Saranno più di 400 le squadre che prenderanno parte alla nuova edizione del Collontrek, in programma sabato 5 settembre sul sentiero che collega la Valpelline e la Val d’Hérens. La corsa transfrontaliera tra Italia e Svizzera torna per la nona volta, mantenendo la formula di sempre.

I 22 chilometri del percorso, con 1.250 metri di dislivello positivo, potranno essere affrontati esclusivamente a coppie, con l’obbligo di indossare i ramponi per attraversare il tratto di ghiacciaio, posto subito dopo i 3.080 metri del Col Collon e in buone condizioni nonostante il grande caldo delle scorse settimane.

Confermate le due partenze: la “A”, riservata alla categoria “populaires”, che coinvolgerà il maggior numero di partecipanti, e la “B”, dedicata agli élite, ovvero agli atleti che vogliono gareggiare contro il cronometro. Lo spirito resta invariato, con moltissimi appassionati che si ritroveranno alla partenza di Bionaz per una passeggiata senza ambizioni di classifica, regalando­si una giornata in quota per ammirare le bellezze del territorio e vivere un’avventura all’insegna del divertimento.

Il percorso partirà dalla diga di Place Moulin, con il transito nei pressi del Prarayer e di Nacamuli, per poi raggiungere il Col Collon. Da qui inizierà la discesa verso il traguardo di Arolla, dopo il passaggio al Pied du Glacier e a Plan Bertol.

I partecipanti arriveranno in gran parte dalla Svizzera, con la presenza anche di un centinaio di italiani e di alcuni sportivi provenienti da Francia, Belgio, Germania e Ungheria. Una corsa in rosa, con ben il 53%, pari a 430 partecipanti, di donne attese al via.

Le svizzere Chantal Lin Aubert ed Edith Meylan indosseranno il pettorale con una missione particolare: sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle lesioni cerebrali. Per l’occasione hanno aperto una raccolta fondi per FRAGILE Svizzera, un’associazione che offre sostegno e ascolto alle persone affette da questo tipo di danno.

Alla partenza ci sarà anche Chantal Bournissen, ex sciatrice elvetica nata proprio ad Arolla, vincitrice di sette gare di Coppa del Mondo e del titolo mondiale di combinata a Saalbach.

Venerdì 4 settembre, al villaggio allestito a Valpelline, sono previsti il ritiro dei pettorali, il briefing tecnico e il pasta party. Sabato 5 settembre, a Place Moulin, la partenza della passeggiata è fissata alle 8.30, mentre la competitiva prenderà il via alle 9.30. Dalle 11.45 è previsto l’arrivo delle prime squadre ad Arolla.