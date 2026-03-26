Cronoscalata Introd-Les Combes: al via le iscrizioni con la novità del "Team Challenge"

La Cronoscalata Introd-Les Combes si rinnova per l'edizione 2026. Il tradizionale appuntamento del circuito regionale AVMAP, previsto per mercoledì 27 maggio, introduce quest'anno un'importante novità: il “Team Vertical Challenge”, una formula a squadre che promette di rendere la competizione ancora più avvincente.

Le formazioni dovranno essere composte da tre atleti, anche di società sportive differenti, con la presenza di almeno una donna. Partiranno in contemporanea e dovranno rimanere unite lungo il percorso, tagliando il traguardo insieme. Il tempo, che servirà a determinare una classifica dedicata, sarà rilevato al passaggio dell’ultimo atleta della formazione.



I risultati del “team vertical challenge” non influiranno sulla classifica individuale della cronoscalata Introd-Les Combes, saranno invece validi per il circuito del campionato regionale Fidal e per quello delle martze a pià.



Il percorso non cambia, si correrà sempre sul sentiero di 2,8 chilometri (450 metri D+) che collega Introd e Les Combes. Alle 18.30 partiranno i partecipanti alla gara a squadre, subito dopo gli iscritti all’individuale. Ad aprire la serata saranno come sempre i bambini che

potranno divertirsi in una corsa non competitiva intorno al castello.



Le iscrizioni alla nuova edizione della cronoscalata Introd-Les Combes apriranno mercoledì 1 aprile. Solo fino a lunedì 6 la quota di 20 euro

includerà iscrizione e pasta party finale; dal giorno successivo e fino al 24 maggio la quota di sola partecipazione all’evento sarà di 15

euro, con il buono per la cena acquistabile esclusivamente in loco.



Iscrizioni sul sito irunning.it