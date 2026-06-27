Trail: Busuito e Mazzoni si prendono la CMUR50

CMUR50 – 47 km | 2.900 D+

Gara combattuta nelle fasi iniziali. Gilles Roux, rientrato dopo un piccolo risentimento muscolare, e Davide Busuito non si sono risparmiati lungo i 47 km (2.900 metri D+), la prova più lunga della seconda giornata, con passaggio anche a Schwarzsee in Svizzera.

Buona partenza per il valdostano Roux, tallonato da Busuito, che poi ha preso il largo anche grazie a un errore di percorso dell’avversario. Vittoria per Busuito in 5h18’42”, davanti a Gilles Roux in 5h27’47”. Terzo gradino del podio per Andrea Macchi in 5h48’50”.

In campo femminile gara decisa nella seconda metà. Tania Rosa è transitata al comando a Schwarzsee, ma nel finale sono rientrate forte Nicole Mazzoni e Silvia Zanchi, che si sono giocate la vittoria in una lunga volata iniziata al Teodulo.

Successo per Nicole Mazzoni in 6h39’50”, appena davanti a Zanchi in 6h41’06”. Terza la francese Julia Harnie in 6h46’02”.

CMUR30 – 28 km | 1.800 D+

Successo di Alex Déjanaz nella prova da 28 km (1.800 metri D+). L’atleta di casa ha gestito la prima parte di gara, restando coperto nei chilometri iniziali.

Ha poi cambiato ritmo tra Cime Bianche Laghi e il Teodulo, prendendo il comando e mantenendolo fino all’arrivo.

Vittoria in 2h56’32”, davanti a Giovanni Malugani in 2h57’28” e Gabriele Scaioli in 3h04’40”.

Tra le donne successo britannico con Carys Mai Hughes, decima assoluta in 3h36’00”. Alle sue spalle Federica Panciera in 3h50’15” e Francesca Minocci in 3h56’02”.

CMUR15 – 15 km

La gara più corta, dedicata a Jordi Franco Schreiber, è stata vinta ancora da Marco Magistro, giovane promessa dello skyrunning.

Successo in 1h14’10”, migliorando il tempo dello scorso anno (1h15’48”). Secondo posto per lo spagnolo César González in 1h27’19”, terzo Roberto Antonelli in 1h28’34”.

Tra le donne vittoria per la slovacca Tereza Smelikova, sesta assoluta in 1h32’07”. Seconda la britannica Poppy Wardley in 1h36’29”, terza l’italiana Myriam Moncada in 1h42’56”.

Gare giovanili

Nel pomeriggio spazio ai più piccoli attorno a Breuil-Cervinia, su due tracciati da 1,5 km e 2,8 km. Circa una quarantina di partecipanti, con un solo obiettivo: divertirsi.

Chiusura evento

Si chiude un’altra edizione della Cervino Matterhorn Ultra Race, con oltre 1.500 partenti. Introdotte due novità: il live streaming della CMUR70 e la gara non competitiva per i più giovani.

Prossimo appuntamento già fissato per fine giugno 2027.