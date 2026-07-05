Boffelli e Minetti si aggiudicano l’Aosta-Becca di Nona

Qualche centinaio di metri di asfalto in più sotto alle scarpette, poi il solito sentiero che si fa subito ripido, insieme al gran caldo. Il vertical Aosta-Becca di Nona, giunto alla quattordicesima edizione, è stato ancora una volta impegnativo, quanto spettacolare.

Partenza dal centro di Aosta, arrivo ai 3.142 metri della vetta sopra la città. Una sparata di 14 chilometri con un dislivello positivo di 2.500 metri, terreno ideale per una sfida tra scialpinisti.

A vincere il confronto è stato William Boffelli, già protagonista lo scorso anno quando si aggiudicò l’ascesa all’Emilius insieme a Daniel Thedy, oggi assente. Il portacolori del Team Kailas Fuga ha chiuso in 2 ore 05’48” e staccato i gemelli di Cogne, Sébastien e Fabien Guichardaz — entrambi dell’Apd Pont-Saint-Martin — all’arrivo rispettivamente in 2 ore 06’50” e 2 ore 07’32”.

La gara femminile è stata dominata da Alice Minetti, cuneese che ha rifilato distacchi pesanti alle avversarie. Ha chiuso l’Aosta-Becca di Nona in 2 ore 25’39”, andando a precedere la francese Sabine Ehstrom (2 ore 29’00”) e Chiara Giovando (2 ore 35’32”), già più volte a podio sui sentieri che attraversano il territorio di Charvensod.

Agli oltre 250 concorrenti che hanno scelto l’Aosta-Becca di Nona se ne sono aggiunti altri 110 impegnati invece nell’Aosta-Comboé di 10 chilometri (1.500 metri D+). Il successo è andato a Federico Bonino (1 ora 12’48”) che ha prevalso su Marco Magistro (1 ora 15’45”) e su Alex Noussan (1 ora 16’36”).

In ambito femminile ha vinto l’astigiana Giorgia Forno, arrivata nel suggestivo vallone dopo 1 ora 40’06” di ascesa. Alle sue spalle Alessandra Joly in 1 ora 43’29” e Anais Zemoz in 1 ora 43’42”.

Poi il ritrovo nella piazzetta 2000 di Pila per il pranzo, la cerimonia di premiazione e la solita grande festa. Tra poche settimane l’Associazione Becca di Nona 3142 tornerà nel centro storico di Aosta per la Becca Pink.

Tante le novità per l’evento benefico organizzato insieme a V.I.O.L.A. La terza edizione si svolgerà infatti interamente in centro ad Aosta, in occasione della partenza della Monte Rosa Walserwaeg, evento entrato a far parte del mondo UTMB.

Le iscrizioni alla Becca Pink di venerdì 17 luglio 2026 sono ancora aperte fino al 9 luglio.