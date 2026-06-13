Alta quota, quattro gare, numeri e nazioni da record – il Monte Rosa è pronto alla sfida

Il nuovo record di partecipazione raggiunge quota 664 concorrenti, con atleti provenienti da Paesi lontani come Australia, Brasile, Sudafrica e Stati Uniti, pronti ad affrontare la rarefazione dell’ossigeno e le ripide salite e discese tecniche su morene, creste, nevai e ghiacciai.

L’evento principale, la Monte Rosa SkyMarathon, dove i concorrenti gareggiano in coppia per ragioni di sicurezza, vedrà i campioni delle passate edizioni affrontare il durissimo percorso di 35 km con 7.000m di dislivello complessivo fino alla vetta del Monte Rosa, a 4.554 metri di altitudine.

La stella indiscussa dell’evento è l’italiano William Boffelli, vincitore di sei edizioni. Glaciologo di professione, porta in gara una prospettiva unica sull’ambiente glaciale che caratterizza il percorso. Dopo la vittoria dello scorso anno insieme allo svizzero Roberto Delorenzi, Campione del Mondo di Skyrunning 2022, la coppia sembra imbattibile.

Le gemelle svedesi Lina e Sanna El Kott tornano alla loro gara preferita, vinta nel 2021 e nel 2025. Il neonato di Sanna sarà al traguardo a fare il tifo per loro. ©Stefano Jeantet

Non sembrano avere rivali nemmeno le gemelle svedesi Lina e Sanna El Kott, al via per la terza volta dopo aver conquistato la vittoria nel 2021 e nel 2025. Fonte d’ispirazione per atlete di tutto il mondo, lo scorso anno Sanna ha gareggiato e vinto mentre era incinta. “Sono molto felice di poter correre a soli cinque mesi dal parto e sarà già una vittoria avere mio figlio Noa al traguardo. Naturalmente ci divertiremo moltissimo lungo il percorso, proprio come l’anno scorso”, ha dichiarato Sanna.

La sorella Lina ha aggiunto: “Sono super felice di tornare a correre insieme e soprattutto nella nostra gara preferita!”.

Tra coloro che ritornano per una nuova sfida c’è anche l’atleta franco-americana Hillary Gerardi, vincitrice della prima edizione del rilancio nel 2018 e seconda classificata nel 2024, entrambe le volte con partner diversi. Quest’anno gareggerà in coppia con la top runner svedese Ida Nilsson.

Una terza categoria dedicata alle coppie miste, inserita nella classifica maschile, vedrà la sudafricana Meg Mackenzie correre insieme all’americano Cody Lind.

Secondo all’AMA VK2 lo scorso anno, Fiorillo Camesi punta alla SkySummit in coppia con Marcello Ugazio. ©Damiano Benedetto Photo

Nel 2025 è stata introdotta una nuova gara, la Monte Rosa SkySummit, versione esclusivamente in salita della Monte Rosa SkyMarathon. Anche questa competizione, per motivi di sicurezza, si disputa in coppia, con gli atleti legati in cordata e dotati di micro-ramponi una volta raggiunti i nevai.

Il vincitore dello scorso anno, l’italiano Marcello Ugazio, correrà insieme allo svizzero Fiorillo Camesi, reduce dalla medaglia d’oro conquistata ai recenti Campionati Mondiali Giovanili.

Torna anche la vincitrice femminile 2025, l’italiana Camilla Calosso, che farà coppia con la svizzera Lisa Boschetti, prima classificata nella categoria mista nel 2023.

La coppia svizzera composta da Victoria Kreuzer e Martin Anthamatten, rispettivamente prima e terzo classificato nell’AMA VK2 dello scorso anno, uniranno le forze per affrontare la SkySummit.

I tedeschi Florian e Susi Reichert inseguiranno il loro sogno dopo un viaggio notturno dalla Germania che li porterà ad arrivare appena in tempo per il via della gara. Florian Reichert vanta una lunga esperienza nello skyrunning, con partecipazioni a gare iconiche come Kima e Zegama (cinque volte).

Florian Reichert, skyrunner da oltre 20 anni, realizzerà il suo sogno di correre la Monte Rosa insieme alla moglie Susi. ©Florian Reichert

“Ho partecipato a gare di montagna, trail e skyrunning in tutto il mondo, ma arrivare ad Alagna per la Monte Rosa SkySummit è un sogno che si realizza.

Mi sembra di aver visto tutto, ma se c’è una gara che vorrei davvero vivere nella mia carriera sportiva è il Monte Rosa. Soprattutto perché posso affrontarla insieme alla mia compagna e moglie Susi, celebrando lo sport che entrambi amiamo e condividiamo. Ho sentito parlare meravigliosamente dell’evento e dell’organizzazione e poter raggiungere in gara il rifugio più alto delle Alpi è qualcosa che lascia senza parole. Amo la tecnicità e la varietà di questa competizione e non vedo l’ora di vedere con i miei occhi questo evento speciale.”

Quest’anno la quarta gara del programma sarà il debutto della nuova Monte Rosa SkyRace, dove gli atleti gareggeranno individualmente affrontando l’estrema sfida di 5.000 metri di dislivello complessivo in poco più di 25 chilometri, fino al Rifugio Gnifetti a quota 3.647 metri – puro skyrunning.

Al via di questo nuovo gioiello ci saranno anche alcuni protagonisti del podio della SkyMarathon, tra cui gli italiani Daniel Antonioli, secondo classificato dal 2022 al 2024, e Mattia Bertoncini, secondo nel 2025.

Il francese Louis Dumas, specialista dei VK, è pronto ad affrontare la nuova Monte Rosa SkyRace. ©Damiano Benedetto Photo

Lo specialista del VK, il francese Louis Dumas, punta a una sfida ancora più impegnativa.

“Non vedo l’ora di scoprire questa nuova gara, la sorella minore dell’evento principale, ma con gran parte della stessa tecnicità. Questo format realmente impegnativo mi motiva enormemente e spero di riuscire a godermelo fino in fondo. Gli eventi Monte Rosa restano unici: neve e quota sono condizioni che si incontrano raramente. L’adattamento fisico sarà importante quanto la tecnica e la preparazione atletica.”

Tra gli atleti locali sarà al via l’italiana Agnese Valz Gen, nuora della detentrice dello storico record della Monte Rosa SkyMarathon, Gisella Bendotti. Agnese si classificò settima nella gara principale nel 2021.

Dalla Gran Bretagna arriva invece Lex Whitaker, vincitrice di due medaglie d’oro ai Campionati Mondiali Giovanili 2024, pronta per una nuova avventura.

“Non so bene cosa aspettarmi: non ho mai partecipato a una gara in cui sia necessario usare l’imbrago! Sarà sicuramente una sfida, ma non vedo l’ora di provarci.”

La britannica Lex Whitaker dopo i Campionati del Mondo Giovanili e di SkySnow, è pronta ad affrontare la Monte Rosa SkyRace. ©Damiano Benedetto Photo

Gli eventi si concluderanno con l’AMA VK2, il doppio Vertical Kilometer®, che raggiunge quota 3.260 metri, completando il poker di skyrunning puro ad alta quota – la prima volta nella storia dell’evento con quattro gare oltre i 3.000 metri di altitudine.

ISF Course Certified elenca tutti i percorsi certificati nel mondo con il relativo livello tecnico.

ISF Ranking – classifica prestazionale basata su tutte le gare certificate

Il pubblico potrà accedere al percorso fino a quota 3.275 metri il giorno della gara utilizzando la funivia Monterosa 2000. Orari e tariffe sono disponibili qui.

La diretta streaming sarà trasmessa su YouTube con immagini dal Rifugio Margherita a quota 4.554 metri.