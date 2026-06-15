Trail: Marathon Monte Mars, debutto tra Biellese e Valle d'Aosta: il 5 luglio il grande trail del Monte Mars

Sarà una domenica all'insegna dello sport, della montagna e della promozione del territorio quella del 5 luglio 2026, quando Sordevolo ospiterà la prima edizione della Marathon Monte Mars, nuova competizione di trail running inserita nel calendario del Trail Turismo Csen (TTC). La manifestazione, che si svolgerà in contemporanea con la tradizionale Sordevolo-Coda, rappresenta una delle principali novità della stagione per gli appassionati della corsa in montagna e punta a richiamare partecipanti da tutto il Piemonte e da numerose regioni italiane.

La nuova Marathon Monte Mars propone un tracciato particolarmente impegnativo: 43 chilometri con 3.000 metri di dislivello positivo, attraverso alcuni dei paesaggi alpini più suggestivi compresi tra il Biellese e la Valle d'Aosta. Un percorso tecnico ma spettacolare che consentirà agli atleti di vivere la montagna da protagonisti, attraversando sentieri panoramici, laghi alpini, rifugi e creste che fanno di quest'area una delle più affascinanti dell'arco alpino occidentale.

La partenza e l'arrivo saranno allestiti a Sordevolo, nei pressi dell'Anfiteatro Giovanni Paolo II. Dopo il via, i concorrenti raggiungeranno il Rifugio Coda, punto conclusivo della gara breve Sordevolo-Coda. Da qui inizierà la vera sfida della Marathon: il percorso proseguirà verso il Lago Vargno, il Colle della Barma, il Monte Camino, per poi scendere verso Oropa e affrontare la successiva risalita al Poggio Frassati, prima del rientro a Sordevolo. Un itinerario che attraversa ambienti naturali di grande pregio e offre continui cambi di scenario, rendendo la gara un'esperienza sportiva e paesaggistica di alto livello.

L'iniziativa nasce con una duplice finalità: da un lato offrire agli atleti una competizione di elevato profilo tecnico, dall'altro promuovere il turismo outdoor attraverso il progetto Trail Turismo Csen, ideato proprio per valorizzare il patrimonio naturalistico del Biellese mediante eventi sportivi distribuiti durante tutto l'anno. L'obiettivo è trasformare il trail running in uno strumento di conoscenza del territorio, favorendo la scoperta delle realtà locali e incentivando un turismo sostenibile legato alla montagna.

Il programma della manifestazione inizierà sabato 4 luglio, con la consegna dei pettorali dalle 15 alle 18. Domenica il ritrovo degli atleti è previsto alle 5.45, seguito dal controllo dei materiali, dal briefing tecnico e dalla partenza ufficiale fissata per le 7.00. I primi arrivi sono attesi intorno a mezzogiorno, mentre le premiazioni prenderanno il via dalle 15.00.

Restano ancora aperte le iscrizioni sia alla Marathon Monte Mars sia al circuito Trail Turismo Csen. Gli interessati potranno aderire entro il 4 luglio, termine valido anche per il tesseramento CSEN, requisito necessario per entrare nelle classifiche ufficiali del circuito e concorrere ai riconoscimenti riservati ai finisher.

La gara di Sordevolo rappresenta il terzo appuntamento del calendario TTC 2026, che proseguirà il 4 ottobre con il Vertikal Tovo a Oropa e si concluderà l'8 novembre con l'Ysangarda Trail a Castellengo di Cossato, consolidando un circuito nato per coniugare agonismo, promozione turistica e valorizzazione delle eccellenze naturalistiche del Biellese.

Per regolamento, iscrizioni e informazioni aggiornate è possibile consultare il sito ufficiale di CSEN Biella:

CSEN Biella