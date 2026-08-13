Attesi oltre 400 concorrenti allo Stars Trail Luseney. Tra Roux e Reynolds, spunta anche “Chicco” Pellegrino (Foto)

È tutto pronto a Saint-Barthélemy per la seconda edizione dello Stars Trail Luseney, quinta e penultima tappa del Tour Trail Valle d’Aosta, in programma sabato 22 agosto. Sono attesi oltre 400 partecipanti nelle due prove competitive e nella passeggiata enogastronomica.

Nella 51 chilometri (3.060 metri D+), gli occhi sono puntati sul valdostano Gilles Roux, fresco vincitore della Swiss Alp 100 dopo aver sfiorato la top 10 alla Monterosa Walserwaeg. Al suo fianco, in griglia di partenza, ci sarà il canadese Galen Reynolds, che ben conosce i sentieri della Valle d’Aosta, oltre a Emanuele Vincent e Jean Louis Vallet.

Nel trail di 27 chilometri (1.860 metri D+) proverà a riconfermarsi il piemontese Gabriele Gazzetto, già primo lo scorso anno. Sfida aperta con il valdostano André Barailler, che ha dimostrato una grande condizione nelle ultime settimane e arriva dalle vittorie al Trail Oasi Zegna e al Gran Trail Courmayeur. Al via anche il lettone Janis Kums, ai piedi del podio alla Lavaredo Ultra Trail. In campo femminile, è attesa Tania Rosa.

Dopo il Gran Finale dello scorso marzo, torna in un’altra veste Federico Pellegrino, legato a Saint-Barthélemy e al title sponsor Rossignol. L’ex fondista azzurro, sempre molto attivo e allenato, indosserà un pettorale anche sui sentieri del vallone di casa, gareggiando nella 25 km.

Il programma è confermato. La partenza della STL50 è prevista alle 7:30, sessanta minuti dopo toccherà ai concorrenti della STL25, mentre alle 9:00 inizierà la STLFam, la passeggiata enogastronomica che permetterà di scoprire il territorio e degustare prodotti tipici valdostani in una delle sei tappe dislocate lungo i 2.700 metri del percorso, disegnato intorno a Lignan.

Per agevolare il ritiro dei pettorali e dei pacchi gara, l’organizzazione attiverà un punto segreteria a Nus, all’interno della sede dello Sci Club Saint-Barthélemy, aperto venerdì 21 agosto dalle 16 alle 21. Il ritiro delle sacche della STL Family avverrà invece solo sabato mattina, tra le 7:30 e le 8:30, negli spazi allestiti all’interno dell’area expo dedicata ai produttori locali e ai partner dell’evento.

Nel pomeriggio si terranno la cerimonia di premiazione e il sorteggio dei circa 70 premi messi a disposizione dai partner. Rossignol, confermato title sponsor dell’evento, sarà presente con la collezione di scarpe da trail running, a disposizione per i test.