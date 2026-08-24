Châtillon, autorizzato il nuovo impianto di tiro a volo in località Les Iles

Mercoledì 19 agosto la Regione autonoma Valle d’Aosta ha consegnato al Comune di Châtillon la nuova struttura dedicata al tiro a volo, realizzata in località Les Iles. Il giorno successivo, giovedì 20 agosto, il Comune ha autorizzato la Federazione Italiana Tiro a Volo ad avviare, tramite l’Associazione Tiro a Volo Aosta, l’attività presso il nuovo impianto fino al 31 dicembre 2026, nelle more del perfezionamento della concessione.

La struttura sorge su un’area di oltre 30.000 metri quadrati, a valle del castello di Ussel, e comprende due fosse dedicate alle discipline della fossa olimpica, della fossa universale e del double trap.

L’impianto dispone inoltre di un settore riservato al percorso di caccia, dove i cacciatori potranno esercitarsi con il proprio fucile utilizzando piattelli che riproducono il volo della selvaggina.

A completare la struttura sono una club house in legno, dotata di un bar riservato ai soci tesserati e di una segreteria, e un parcheggio con una capacità di 50 posti.

Le informazioni relative agli orari di apertura e alle modalità di accesso al nuovo impianto sono disponibili sul sito internet e sui canali social dell’Associazione Tiro a Volo Aosta.