I sentieri del Monte Bianco si preparano al Gran Trail Courmayeur

Il grande trail running internazionale si appresta a fare tappa a Courmayeur. Da venerdì 10 a domenica 12 luglio, i sentieri e i panorami mozzafiato del Monte Bianco ospiteranno la 14ª edizione del Gran Trail Courmayeur, evento firmato VDA Trailers che vedrà la partecipazione record di 2.000 atleti in rappresentanza di ben 78 nazioni. Un fine settimana di sport d'alta quota che vedrà i corridori sfidarsi su tre differenti distanze, attraversando i territori della Val Veny e della Val Ferret, oltre ai comuni di Courmayeur, Pré-Saint-Didier, Morgex e La Thuile.

L'evento prenderà ufficialmente il via venerdì 10 luglio alle ore 22:00 da piazza Abbé Henry con la partenza della gara regina, il GTC100: un percorso durissimo da 100 chilometri e 7.400 metri di dislivello positivo. Al maschile i favori del pronostico, basati sui punteggi ITRA, sono tutti per Roberto Pirola, il quale dovrà però vedersela con una concorrenza agguerrita guidata da Mauro Rota, Roberto Camperi, il polacco Marcin Swierc e l'esperto ultrarunner Michele Graglia, che sabato alle 18:30 sarà anche protagonista di un talk al Mont Blanc Trail Fest. Tra le donne i riflettori sono puntati sulla fortissima Lisa Borzani, a caccia di una storica quinta affermazione personale dopo i trionfi del 2019, 2023, 2024 e 2025. A contenderle lo scettro ci saranno la tedesca Michaela Portenkirchner, la slovena Aja Kozinc e l'azzurra Chiara Innocenti, seconda lo scorso anno.

Sabato 11 luglio, alle ore 7:00, scatterà invece il GTC55 (55 chilometri e 3.500 metri di dislivello), la prova che promette il maggiore equilibrio. Gli appassionati assisteranno al rinnovo della spettacolare rivalità del 2025: il vincitore uscente Simone Corsini ritroverà infatti Uladzimir Yakubouski e Alessandro Macellaro, con i quali dodici mesi fa diede vita a un arrivo in volata racchiuso in meno di un minuto. Tra gli outsider più accreditati figurano Martin Halasz e Andrej Nastran, mentre la gara rosa vedrà la britannica Victoria Stansfield guidare un lotto di pretendenti che comprende anche Ekaterina Osmakova e Aude-Clémence Doix.

Infine, alle ore 9:00 di sabato, spazio ai velocisti del GTC30, la prova più breve da 30 chilometri e 2.000 metri di dislivello. Al maschile il campione in carica Simone Eydallin si presenterà al via per difendere il titolo conquistato l'anno passato, insidiato da Manuel Bonardi, Gianfranco Cucco e André Barailler. Altrettanto aperta e incerta si preannuncia la competizione femminile, dove l'olandese Rens Nijman parte con i favori della vigilia insieme a Tania Rosa, Sonia Meleca e Sonia Chiapello, pronte a darsi battaglia fino all'ultimo chilometro.