Biliardo. Conclusi i Campionati Italiani FISBB 2026, trionfa Antonio La Manna

Si sono conclusi i Campionati Italiani di Biliardo FISBB 2026, andati in scena nella splendida cornice di Saint-Vincent, in Valle d'Aosta.

A conquistare il prestigioso titolo di Campione Italiano Assoluto Pro di Stecca 5 Birilli è stato Antonio La Manna, che in finale ha superato Andrea Quarta al termine di una sfida spettacolare e ricca di emozioni.

L'edizione 2026 dei Campionati Italiani ha fatto registrare numeri straordinari, confermando il grande successo della manifestazione: oltre 2.800 atleti si sono infatti sfidati sul panno verde, animando ben 18 categorie di gara nel corso di 16 intensi giorni di competizioni.