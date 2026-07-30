Corsa in montagna: Yannick Verraz e Federica Barailler conquistano il Vertical du Chanté e la Combinata

Yannick Verraz e Federica Barailler firmano una doppietta d'oro a Valpelline: i due atleti dell'Apd Pont-Saint-Martin si sono aggiudicati la seconda edizione del Vertical du Chanté e, grazie alle prestazioni di giornata, hanno fatto loro anche la classifica di combinata con la precedente cronoscalata Introd-Les Combes.

La gara, organizzata dall’ASD InRun e inserita nel circuito dell’Associazione valdostana martze a pià, ha visto quasi 150 adulti sfidarsi lungo l'impegnativo tracciato di 1.800 metri per 400 metri di dislivello positivo lungo la condotta di Valpelline.

Nella prova maschile Verraz ha tagliato il traguardo in 17’04”, staccando di 27 secondi Fabien Champretavy (Atletica Monterosa Fogu Arnad); terzo posto per Matteo Stacchetti (Lo Contrebandjé) a 44”. In campo femminile Federica Barailler ha chiuso al 20° posto assoluto in 20’33”, precedendo di 24 secondi l'alpina Gloriana Pellissier (Lo Contrebandjé) e la giovanissima Cecilia Zhara Buda (23’03”). I successi di tappa hanno garantito a Verraz (37’11” totale) e Barailler (43’16” totale) la vittoria finale nella Combinata con Les Combes.

Spazio anche al settore giovanile e promozionale:

Esordienti (500m): primo posto assoluto per Maelie Dunoyer (Calvesi, 3’16”), davanti a Elodie Joux (Cogne) e Christophe Cortese (Pont Donnas, 1° maschile).

primo posto assoluto per Maelie Dunoyer (Calvesi, 3’16”), davanti a Elodie Joux (Cogne) e Christophe Cortese (Pont Donnas, 1° maschile). Ragazzi (1.000m): vittoria per Noelie Marguerettaz (St. Orso, 6’17”) davanti a Chiara Zhara Buda e Alina Solovyova. Tra i maschi successo per Luca Sandi.

vittoria per Noelie Marguerettaz (St. Orso, 6’17”) davanti a Chiara Zhara Buda e Alina Solovyova. Tra i maschi successo per Luca Sandi. Team Vertical Challenge: la gara non competitiva a squadre è andata al trio "Gli intrepidi" (Elwis Pieiller, Stefania Canale e Christian Joux della Sant'Orso) in 23'15".

La serata si è conclusa con le premiazioni e la tipica Seupa à la Vapelenentse. L'ASD InRun ha ricordato che prosegue la raccolta fondi per l'acquisto di un defibrillatore automatico (DAE) da destinare ai volontari del soccorso di Valpelline.