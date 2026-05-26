Gestione degli eventi di successo: ad Aosta un corso CONI sul cerimoniale sportivo

Negli eventi sportivi di successo nulla è lasciato al caso e il cerimoniale è ciò che può trasformare un momento formale in un'esperienza inedita e autorevole. Attraverso uno studio attento del protocollo, dei simboli e del corretto svolgimento dei momenti istituzionali, gli atleti vengono valorizzati, l'immagine delle istituzioni si rafforza e i valori autentici dello sport vengono comunicati con chiarezza, a ogni livello.

Approfondire il cerimoniale sportivo significa acquisire competenze concrete e immediatamente spendibili nell'organizzazione di eventi di qualità, per chi vuole distinguersi per professionalità e attenzione ai dettagli, soprattutto in un territorio come quello valdostano particolarmente ricco di grandi eventi.

La serata, organizzata dalla Scuola Regionale dello Sport del Comitato Regionale CONI Valle d’Aosta è prevista per venerdì 5 giugno alle ore 20:30, presso la sala riunioni del Palaindoor di Aosta, in Corso Lancieri, 41/A.

In questa occasione, sarà inoltre presentato il volume “Il Cerimoniale per lo Sport” curato da Alex Borinato - che sarà omaggiato a ogni società sportiva partecipante alla serata - uno strumento dedicato a dirigenti sportivi, organizzatori e operatori volontari.

Un evento fortemente voluto dal Presidente del Comitato Regionale e della Scuola regionale del CONI Valle d’Aosta Jean Dondeynaz: “credo molto in questa iniziativa perché aiuta gli organizzatori di eventi sportivi ad affrontare con consapevolezza e preparazione aspetti spesso complessi del cerimoniale sportivo. Il lavoro realizzato in collaborazione con Alex Borinato contiene numerose casistiche concrete che ben si adattano anche alla nostra realtà.”

L'iscrizione alla serata è gratuita e, per una buona organizzazione, obbligatoria e dovrà essere effettuata tramite il presente form https://forms.office.com/e/C5jjuFfWrS

(cliccare sopra al link o copiare l'url) oppure scansionando il QR CODE entro il 5 giugno 2026 alle ore 12:00.