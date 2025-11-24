Endurance Franciacorta: a Travagliato bene le amazzoni valdostane

La Valle d’Aosta ha tenuto alto il proprio nome nel fine settimana dedicato alla gara Endurance Franciacorta a Travagliato (BS), dove il collaudato comitato organizzatore del Centro Ippico Ambassador ha dato vita a un evento di grande livello sportivo e tecnico,

A rappresentare i colori rosso-neri sono state le amazzoni dell’Equi.libres du Mont Blanc di La Salle, guidato da Katia Lafarge, protagoniste di prestazioni solide e di grande valore in un contesto altamente competitivo.

Nella giornata di sabato Giorgia Pisano, in sella ad Amh Hassan, ha saputo distinguersi conquistando un eccellente terzo posto nella CEIJ2 di 120 km*, confermando la forza e la continuità di un binomio ormai stabilmente competitivo.

La giornata di domenica ha visto in campo altre due giovani atlete valdostane. Marie Martinet, in sella a Benemir Des Egas, ha portato a termine con determinazione la CEN A da 52 km, chiudendo al 21° posto e ottenendo così le qualifiche per accedere alla categoria superiore, la CEN B. Buona prova anche per la compagna di scuderia Letizia Bruno Crema, che con Dracarys ha concluso al 26° posto.