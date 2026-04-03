Auto: Rally Valle d’Aosta, definito il programma della 47ª edizione

Il conto alla rovescia è ufficialmente partito: la 47ª edizione del Rally Valle d’Aosta ha il suo programma definitivo e si prepara a riportare il grande spettacolo dei motori tra le strade della regione nel week-end del 9 e 10 maggio. La competizione, inserita nella Coppa Rally di Zona 1 di ACI Sport 2026, è organizzata da Acva Sport in collaborazione con l’Automobile Club Valle d’Aosta.

Cuore pulsante della manifestazione sarà ancora una volta il centro di Aosta, con partenza e arrivo a pochi passi dall’iconico Arco di Augusto, location simbolica che restituisce alla gara un forte impatto scenografico e un legame diretto con il pubblico.

Le iscrizioni apriranno mercoledì 8 aprile e resteranno disponibili fino a venerdì 1° maggio. I concorrenti potranno iniziare a studiare il percorso già da domenica 3 maggio, giornata dedicata alla consegna del road book e alle prime ricognizioni, previste nella fascia oraria 14-22 e replicate anche venerdì 8 maggio.

Il programma entrerà nel vivo proprio venerdì 8 maggio con le verifiche tecniche e sportive riservate agli equipaggi iscritti allo shakedown, previste tra le 18 e le 21. Il resto dei partecipanti dovrà invece presentarsi sabato mattina, dalle 8 alle 11.30, per i controlli di rito.

Sempre sabato si svolgerà lo shakedown, articolato in due sessioni (8.30-11 e 11.30-13.30), prima del momento più atteso: la partenza ufficiale. Alle 16.31 la prima vettura salirà sulla pedana nel centro di Aosta per affrontare la prova speciale inaugurale, da ripetere due volte, con il secondo passaggio previsto in notturna, alla luce dei fari.

Dopo il riordino notturno, la gara riprenderà domenica con altre due prove speciali, anch’esse da percorrere due volte, prima del gran finale. L’arrivo è fissato alle 16.01, ancora una volta sotto l’Arco di Augusto, a chiudere una due giorni che si preannuncia intensa e spettacolare.

Il quartier generale logistico della manifestazione sarà allestito negli spazi del parcheggio della telecabina Aosta-Pila, dove troveranno posto riordino e parco assistenza.

La nuova edizione arriva dopo un 2025 segnato da emozioni contrastanti: da un lato la vittoria di Elwis Chentre e Igor D’Herin su Skoda Fabia del Team D’Ambra, dall’altro la tragedia che portò alla sospensione anticipata della gara per il malore fatale del pilota Massimiliano Ponzetti durante un trasferimento.

Un ricordo ancora vivo, che accompagnerà inevitabilmente anche questa edizione, chiamata a rilanciare la passione per il rally in Valle d’Aosta nel segno dello sport, della sicurezza e della memoria.