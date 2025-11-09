Equitazione: La Valle d’Aosta alla Coppa delle Regioni Under 21

Si è chiusa alla Fieracavalli di Verona l’edizione 2025 della Coppa delle Regioni Under 21 di Salto Ostacoli, una delle manifestazioni più attese del calendario giovanile della Federazione Italiana Sport Equestri. Anche la Valle d’Aosta ha preso parte all’appuntamento con una squadra interamente al femminile, composta da India Simoni, Gaia Lazzarini, Lucrezia Caula, Sofia Dal Zotto e Alice Braghin, tutte tesserate presso il Centro Ippico Il Rampante.

Le giovani amazzoni valdostane hanno iniziato la competizione con il piede giusto, centrando nella prima giornata un brillante sesto posto di squadra, risultato che ha confermato la solidità e l’affiatamento del gruppo. Nella prova conclusiva di domenica 9 novembre, le ragazze hanno affrontato il percorso con determinazione e concentrazione, chiudendo al quindicesimo posto finale, a pochi punti di distanza dalle formazioni di vertice.

«Per la nostra regione è già un successo essere stati presenti e aver ben figurato – commenta Giovanna Rabbia Piccolo, delegata regionale della FISE Valle d’Aosta – specialmente nella prima giornata. Le ragazze hanno dimostrato impegno, spirito di squadra e tanta passione per questo sport».

A livello individuale spicca il nono posto di Sofia Dal Zotto nella categoria 130, risultato che conferma il buon livello tecnico e competitivo delle giovani valdostane.

La Delegazione FISE Valle d’Aosta ha espresso soddisfazione per la prova complessiva, complimentandosi con tutte le partecipanti e con i loro istruttori per la professionalità e lo spirito sportivo dimostrati in questa importante vetrina nazionale.