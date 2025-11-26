È arrivata la neve, la stagione dello sci di fondo può iniziare: dopo Gressoney, sabato nuove aperture in Valle d’Aosta

Le abbondanti nevicate degli ultimi giorni, che hanno interessato alcuni settori della Valle d’Aosta, permettono di inaugurare in anticipo la stagione dello sci di fondo. Diversi comprensori proprio in queste ore hanno avviato l’attività dei mezzi battipista per cingolare il manto nevoso e preparare i primi chilometri di piste.

Oltre mezzo metro di coltre bianca a Courmayeur, dove si potrà sciare su un anello di 10 chilometri, così come si inaugura la stagione nella vicina Arpy, dove saranno disponibili altri 7 chilometri di piste. Entrambi i centri apriranno sabato 29 novembre. Condizioni eccezionali anche a Flassin, nella valle del Gran San Bernardo, che aprirà in gran parte sempre nella giornata di sabato 29.

Si scia già da qualche settimana a Gressoney-La-Trinité. Sabato 8 novembre è infatti stato aperto l’anello di 1 chilometro interamente realizzato con la tecnica dello snow farming, ovvero la conservazione della neve dello scorso anno sotto appositi teli, che in autunno può essere in parte riutilizzata per anticipare la riapertura.

A Cogne e Saint-Barthélemy, dove le precipitazioni non sono state così generose, si continua la preparazione degli anelli con l’ausilio degli impianti di innevamento. Si punta a inaugurare la stagione appena prima dell’Immacolata.

Intanto è già aperta la prevendita online degli skipass. Lo stagionale adulti (19-64 anni compiuti) è di 115 euro, quello per gli over 65 è di 75 euro. Queste tariffe, valide per gli acquisti sul sito scinordicovalledaosta.it, saranno in vigore fino a lunedì 8 dicembre. Dal giorno successivo verrà applicata una maggiorazione di 15 euro. Biglietto gratuito per i bambini fino a 5 anni. Confermato anche quest’anno il prezzo speciale di 50 euro (83 euro con Zermatt) per gli under 18, valevole sia per il fondo, sia per lo sci alpino. Questo stagionale speciale, riservato ai residenti in Valle d’Aosta, potrà essere acquistato esclusivamente alle casse degli impianti di risalita.