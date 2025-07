L'Assemblea approva il disegno di legge a sostegno del trail running "Monte Rosa Walserwaeg" per il triennio 2025-2027

Nella seduta mattutina del 22 luglio 2025, il Consiglio Valle ha approvato gli interventi regionali a sostegno dell'organizzazione e dello svolgimento della competizione di trail running "Monte Rosa Walserwaeg" per il triennio 2025-2027. Il disegno di legge ha ottenuto 23 voti a favore (UV, FP-PD, PlA, SA, RV, GM), 1 voto contrario (Consigliera Guichardaz) e 10 astensioni (Lega VdA, FI, Consigliera Minelli).

Il testo, presentato dalla Giunta regionale il 12 giugno ed esaminato dalla quinta Commissione, è composto di sette articoli volti a concedere a favore del soggetto co-organizzatore La Grolla scrl, società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro, un contributo annuo massimo di 400mila euro per il 2025, 2026 e 2027. Il contributo può coprire fino al 100% della differenza tra le spese ammissibili sostenute (anche prima dell’entrata in vigore della legge) e i ricavi ottenuti dal co-organizzatore per ogni gara.

Relazione d'Aula

Il Consigliere Andrea Padovani (FP-PD) ha illustrato i contenuti all'Aula. «Il Monte Rosa Walserwaeg - ha sottolineato - è un evento che richiama atleti e visitatori da tutto il mondo e che, per la sua valenza tecnica e internazionale, costituisce una vetrina di prestigio per la Valle d’Aosta e per l’offerta turistica dell’intero territorio regionale. Gli anni recenti ci hanno mostrato come le nostre montagne, per conformazione geomorfologica e verticalità, siano il palcoscenico ideale di gare endurance capaci di accrescere la notorietà globale della Regione e di portare beneficio economico diffuso alle valli e ai comuni coinvolti. La Walserwaeg, articolata in quattro prove di diverse lunghezze e difficoltà, amplifica questi effetti grazie a un pubblico variegato e a una copertura mediatica internazionale che posiziona la Valle d’Aosta tra le destinazioni outdoor più ambite.»

Il dibattito in Aula

Il Vicecapogruppo Dennis Brunod, nell'annunciare il voto favorevole, ha ricordato che «RV è sempre stato e sempre sarà a favore di grandi eventi sportivi sul nostro territorio, ma ha da tempo rimarcato l'esigenza di intervenire sulle norme in materia di sport, per cercare di codificare in un’unica legge il sostegno ai grandi eventi sportivi organizzati in Valle, al fine di garantire un iter e delle modalità ben precise per poter accedere ai contributi. Ci auguriamo che, nella prossima Legislatura, questo aspetto venga affrontato in via prioritaria, per valorizzare al meglio il lavoro dei vari enti organizzatori e di tutto il nostro territorio, anticipando le tempistiche nel sostegno all'organizzazione e non erogandolo a ridosso degli eventi o ad eventi conclusi. Meglio riusciamo a scrivere queste regole e maggiore beneficio ne trarranno tutti gli organizzatori e l’immagine della Valle d'Aosta tutta intera.»

«Da sempre siamo in prima linea per sostenere gli eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale in Valle d'Aosta che non sono semplici competizioni ma vere e proprie vetrine per la promozione del nostro territorio - ha ricordato il Capogruppo di PlA, Aldo Di Marco -. Questa gara, inserita nel prestigioso circuito Skyrunner World Series, rappresenta un’opportunità unica: attira atleti da tutto il mondo e valorizza le nostre bellezze naturali e paesaggistiche. Sostenere questa manifestazione significa investire sul turismo sportivo, settore strategico per la nostra economia. Constatiamo, invece, con rammarico e delusione il mancato avanzamento della riforma della legge regionale n. 3/2004 sullo sport, nonostante le ripetute rassicurazioni dell’Assessore che annunciavano l’imminente presentazione del testo. L’occasione di sostenere concretamente lo sport dilettantistico valdostano, vitale per il territorio e i giovani, è stata irrimediabilmente persa in questa Legislatura. Comprendiamo l'importanza dei grandi eventi sportivi ma non a discapito del sostegno al settore locale, che merita maggiore attenzione.»

Il Vicecapogruppo Mauro Baccega ha annunciato l’astensione del gruppo FI: «Si tratta di un disegno di legge che ha certamente valore, legato a una manifestazione sportiva che ha ottenuto risultati importanti, ma che arriva a evento già concluso. E questo ci preoccupa. Siamo favorevoli al sostegno dei grandi eventi sportivi, ma da sempre evidenziamo la necessità di una legge-quadro sullo sport, che guardi con attenzione all’efficacia sociale delle attività sportive, ai grandi ritorni di immagine, alla valorizzazione degli atleti locali e delle strutture sportive.»

«Ringrazio innanzitutto i 700 volontari e gli enti locali che hanno reso possibile la Monterosa SkyRace, manifestazione già realizzata con successo quest'anno, prima dell'approvazione di questa legge, senza che questo comprometta l'erogazione dei contributi, come chiaramente previsto dall'articolo 2 - ha riferito l'Assessore al turismo e sport, Giulio Grosjacques -. La manifestazione è andata ben oltre i tetti di iscrizione previsti in partenza, con 4.200 iscritti da 80 nazioni, con il 70% di partecipanti stranieri e gli Stati Uniti come prima nazione rappresentata. Un successo che ha avuto ricadute positive e ha portato benefici concreti alle strutture ricettive e commerciali, confermando la valenza turistica di questo evento inserito nel prestigioso circuito Skyrunner World Series. Con Utmb abbiamo consolidato un rapporto che porterà altre importanti manifestazioni in Valle, come le World Series di fine agosto tra Courmayeur e Chamonix.»

In risposta alle osservazioni fatte durante il dibattito riguardanti la legge che disciplina gli interventi a favore dello sport (n. 3/2004), Grosjacques ha sottolineato che «nessuna richiesta di contributo è stata respinta nel 2025, salvo uno per documentazione incompleta, e i contributi sono stati aumentati, dimostrando la vicinanza di questa Amministrazione al mondo dello sport, compreso il sostegno alle società sportive con un finanziamento di un milione di euro. La mancata approvazione del nuovo testo di legge è legata al fatto che la Consulta regionale per lo sport è scaduta. Abbiamo richiesto i nuovi nominativi il 14 marzo, ma le ultime designazioni sono arrivate solo il 3 luglio, con alcune nomine confermate solo l'11 luglio, rendendo impossibile scaricare la legge che era già pronta dalla fine del 2024. Non si tratta di una negligenza da parte nostra, ma il tutto è stato causato da semplici adempimenti burocratici.»

La Consigliera di PCP, Erika Guichardaz, ha annunciato il voto contrario, «perché se questa proposta già era arrivata in "zona Cesarini", oggi addirittura viene votata dopo l’evento. Una mancanza quindi totale di programmazione, visto che un evento di questa portata sicuramente era noto da tempo. Rilevo inoltre una disparità nell'erogazione di questo contributo rispetto agli altri eventi sportivi, sia rispetto alla copertura finanziaria, sia rispetto alla durata del finanziamento che è prevista anche per le prossime due annualità.»

Per il Presidente della Regione, Renzo Testolin, «l'unanimità a questa manifestazione è già stata data dall'ottimo successo ottenuto sul campo. Per quanto riguarda il contributo, questo ha giustamente un orizzonte temporale di tre anni perché è importante dare certezze e garanzie finanziarie a questo tipo di eventi, che creano indotto e danno prestigio al nostro territorio. Avanti così.»