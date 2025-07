Matteo Sebastiani convocato al primo raduno della Nazionale U18 a Parma

Lo Stade Valdôtain Rugby è orgoglioso di annunciare la convocazione di Matteo Sebastiani, classe 2008, al primo raduno stagionale della Nazionale Italiana Under 18, che si terrà a Parma dal 14 al 17 luglio 2025,

Matteo, cresciuto nel vivaio giallonero sin da piccolo, è uno dei 35 atleti selezionati a livello nazionale per prendere parte a questo importante appuntamento tecnico federale. Il raduno rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di formazione della Nazionale giovanile, offrendo ai giovani talenti l'opportunità di confrontarsi e crescere sotto la guida dello staff tecnico azzurro.

Un traguardo significativo che premia l'impegno, la dedizione e la passione che Matteo ha sempre dimostrato nel suo percorso sportivo all'interno del nostro club. Tutta la famiglia Stade augura a Matteo un'esperienza formativa e indimenticabile con la speranza che sia solo la prima di tante grandi mete da raggiungere.

Dichiarazione di Matteo Sebastiani:

“Sicuramente è una sensazione incredibile, il sogno di ogni ragazzo: essere chiamato a giocarsi un posto in una nazionale giovanile con i migliori giocatori d’Italia U18. Ho lavorato molto per questo, da quando sono piccolo ci metto tutto l’impegno necessario per realizzare il mio sogno e si sta avverando. Ora bisogna solo continuare a lavorare e divertirsi giocando a rugby.”