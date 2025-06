Lo Stade Valdôtain ospita il Camp dei mediani di mischia con Paul Griffen: due settimane di formazione d’eccellenza rugbistica

Lo Stade Valdôtain si conferma ancora una volta, per il quarto anno consecutivo di fila, luogo per la formazione rugbistica giovanile. Nelle prossime settimane, infatti, l’Area 6 Tu di Sarre ospiterà un Camp esclusivo dedicato ai mediani di mischia, ruolo chiave e strategico nel gioco del rugby. A guidare il progetto sarà Paul Griffen, ex mediano di mischia neozelandese naturalizzato italiano, per 14 stagioni punto di riferimento del Rugby Calvisano con cui ha conquistato quattro titoli di Campione d’Italia, oggi allenatore stimato in tutto il panorama rugbistico nazionale.

Il Camp, organizzato in collaborazione con lo Stade Valdôtain Rugby, si articolerà in due settimane consecutive, suddivise per fasce d’età:

Prima settimana (22 giugno - 28 giugno): 20 partecipanti nati tra il 2012 e il 2009, provenienti da 14 diverse società italiane.

Seconda settimana (29 giugno - 5 luglio): 35 giovani atleti, nati tra il 2010 e il 2007, in rappresentanza di ben 20 club differenti.

Un segnale forte dell’interesse crescente verso un'iniziativa che, giunta alla sua quarta edizione consecutiva in Valle d’Aosta, si conferma un appuntamento molto atteso tra gli appassionati e i giovani talenti del rugby italiano.

“I numeri di quest’anno sono davvero positivi – commenta Griffen – e dimostrano quanto ci sia bisogno di occasioni formative specifiche per i ruoli chiave. Sono felice di tornare ad Aosta e di rinnovare la collaborazione con lo Stade Valdôtain Rugby, una realtà seria e accogliente. Questo Camp continua a crescere anche grazie all’amicizia con il Presidente Fida”.

L’obiettivo del Camp è offrire un’esperienza tecnica intensiva e altamente specializzata, concentrata sullo sviluppo delle competenze del mediano di mischia, figura centrale nella gestione del gioco. I giovani atleti lavoreranno su visione, comunicazione, tempi e precisione nel passaggio, leadership e presa di decisione rapida nelle fasi chiave della partita. Oltre all’attività sul campo, le giornate del Camp includeranno anche momenti di svago e scoperta del territorio: i partecipanti saranno coinvolti in gite, attività sportive e iniziative all’aria aperta, in un contesto che unisce sport, natura e amicizia.