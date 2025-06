Stade Valdôtain Rugby: Festa del Rugby 2025

Venerdì 13 giugno

Ore 19:00: Premiazioni stagione sportiva 2024/2025

Vengono consegnati i premi per i Leoni giallo-nero, atleti che si sono contraddistinti per impegno, costanza e partecipazione nel corso di tutta la stagione sportiva 2024/2025.



Premiazione Propaganda con Alberto Bonino e German Parra e i rispettivi allenatori.

U6: All German Parra e Alizée Ronc. Leone giallo-nero 2025: Leonardo Chenal

U8: All Facundo Noval e Xavier Fusetti. Leone giallo-nero 2025: Javier Ramolivaz

U10: All Elias Fusetti, Filippo Malacarne, Noemi Bionaz. Leone giallo-nero 2025: Giacomo Ponzetti e Metmehan Erol

U12: All Clayton Manga e Cedric Donnet. Leone giallo-nero 2025: Christian Zagaglioni



Un GRAZIE a tutti coloro che si adoperano per l'Area 6Tu con la consegna della maglia ufficiale al Sindaco Massimo Pepellin.



Un GRAZIE alle mamme accompagnatrici del Propaganda.

Un GRAZIE a tutte le “Donne Stade” che ogni settimana supportano l’organizzazione, le trasferte e soprattutto le nostre squadre.

Il personaggio Stade dell’Anno 2025 è Alberto Duc per tutto il suo impegno sia dentro che fuori dal campo.

Premiazioni giovanili a cura del Direttore Tecnico Luis Otãno

U14: All Marco Curighetti. Leone giallo-nero 2025: Mbaye Samuel

U16: All Jeronimo Gramajo e Giovanni Malavasi. Vincitori del Campionato Mari e Monti 2025. Leone giallo-nero 2025: Mattia Caputo

U18: All Stefano Ferrucci. Leone giallo-nero 2025: Cedric Donnet

Un premio speciale consegnato dal Direttore Tecnico Luis Otãno a una persona che dedica ogni giorno tempo, energia e competenza allo Stade: Giampaolo Spagnolli.



La squadra Seniores viene premiata per la vittoria del Campionato di Serie B.

Sabato 14 giugno

Ore 13:30 Triangolare U16

Stade Valdôtain - CUS Pavia - Cogoleto



Atleti Stade partecipanti al Triangolare:

Viscian Andrea, Salto Nicholas, Ponsetto Mauro (VC), Maneo Matteo, Nicco Hervé, Caputo Mattia, Giaccio Rivarola Santiago (VC), Prelle Nicolò, Magnone Abramo Elio, Pizzuto Ruben, Colleoni Davide, Ferre Clemy, Giachino Gabriele 1L, Marchesani Nicolò 1L, Malacarne Filippo

(C) 1L, Pal Denis Alexandru, Fessia Tommaso, Sardino Matteo. All: Jeronimo Gramajo



Risultati:

Cogoleto 21 - CUS Pavia 0

Stade 0 - Cogoleto 61

Stade 10- CUS Pavia 26

Ore 15:30 Torneo OLD

Squadre partecipanti: Stade Valdôtain - Lecco - Le orche di Recco - Imperia - Biella - Eminenze Grigie

Girone all’italiana con match da 20’, la squadra dello Stade Valdôtain vince il Torneo. Risultati: Stade - Recco 4-1; Stade - Lecco 4-0; Stade - Imperia 7-1; Stade - Biella 4-0

Atleti Stade partecipanti al Torneo: David Donnet, Luis Otaño, Michele Sebastiani, Antonio Santilli, Maurizio Zardo, Fabrizio Serradura, Francesco Stella, Emanuele Peron, Daniel Collin, Filippo Bottari, Gianpiero Lanteri, Brunoenrico Zanussi, Alessandro Cipriano, Aldo Colaiuda, Cristian Carradore, Danilo Gullone, Lorenzo Pastorello, Stefano Ferrucci, Giampaolo Spagnolli, German Parra, Carmelo Lombardo, Luigi Cazzato.



Domenica 15 giugno

Ore 10:00 Torneo Propaganda

Squadre partecipanti: Stade Valdôtain Rugby - Rugby Club de Fillière - Rugby Club

Haute Tarentaise - Rugby Recco - Pro Vercelli Rugby - San Mauro Rugby - Settimo Rugby





Atleti U12

All: Clayton Manga e Cedric Donnet

Gabriele Ponzetta, Aaron Duroux, Marcel Collins, Ludovico Goldoni, Niccolò Pierini, Elias Vallet, Samuel Milesi, Gabriel Cutrona, Antonio Castagnino, Alessandro Sganga, Elia Pierini, Pedro Ferré, Gabriele Chenal, Zeno Fusetti, Aaron Battaglia





Atleti U10

All: Noemi Bionaz, Malacarne Filippo e Elias Fusetti

Memetchan Erol, Filippo Calzano, André Buillet, Samuel Gerbore, Francesco Tresca, giocatore del Settimo, Giacomo Ponzetta. In basso da sinistra: Alfredo De Janossi, Kevin Atzori, Andrea Foti, Dylan Duroux, Jacopo Paolini, Lorenzo Parra.





Atleti U8

All: Xavier Fusetti, Facundo Noval

Mattia De Santis, Damiano Vuillermoz, Simone Stella, Edoardo Nocerino, Javier Ramolivaz, Lorenzo Rosa, Ettore Malacarne, Manuel Duguet, Bjorn Duroux, Ludovico Soreca, Matteo Parra





Atleti U6

All: Alizée Ronc, German Parra

Pagliaro Samuele, Chenal Leonardo, Della Marta Cecilia, Sergi Leonardo, Fiou Albertin Noah, Raja Francesco, Vittaz Egan, Vittaz Aren e Cavaliere Giosuè.





Domenica 15 giugno

Ore 13:30 Partita U14 con squadra mista CUS Pavia/Stade



Atleti Stade partecipanti:

Rosso Raffaele, Ponchione Alan, Della Marra Emanuele, Alessandro Sganga, Forti Paolo, Sacchi Tommaso, Curighetti Daniel, Thiebat Luca, Condò Bryan, Curcio Nicolò, Oppicelli David, Jimenez Felipe, Mbaye Samuel, Barbera Emiliano, Aiazzi Marco, Fusetti Zeno, Porliod Liam, Avallone Marcel. All: Luis Otaño e Marco Curighetti

Dichiarazioni

Otãno Luis, Direttore Tecnico

“Un commento dopo quest'anno qui in Valle D’Aosta: ho trovato un gruppo molto coeso, con dedizione al lavoro e voglia di imparare e crescere. Con queste basi è stato bello e ho trovato molta soddisfazione nel lavoro di quest’anno. Quello che mi ha sorpreso è la quantità dei volontari che ci sono qui nella famiglia Stade.”





Aquadro Rossana, Delegata FIR Valle d’Aosta

“Si chiude una stagione pazzesca, impegnativa sotto tutti i fronti perché siamo stati impegnati a giocare ma anche a promuovere il rugby (nelle scuole, nei progetti ecc). I risultati sono stati meravigliosi, il movimento della palla ovale in Valle d’Aosta cresce e tutto questo in realtà rimane un grande piacere e un grande divertimento.”





Duc Alberto, membro del Direttivo e personaggio Stade dell’anno

“Cosa si prova ad essere il personaggio dell’Anno Stade? Ricevere questo premio in questo anno di successi vale più di altri anni. Non me lo aspettavo assolutamente, lo dico per davvero, soprattutto per tutte le persone che si impegnano e lavorano per lo Stade. Ho iniziato a 13 anni e ho visto lo Stade crescere e sono contento di essere parte di questo bellissimo percorso!”





Fida Francesco, Presidente

“Come da tradizione stiamo concludendo la stagione con la festa del rugby. È stata una stagione bella, siamo felici di aver avuto molti ospiti in questi giorni. Il momento più bello? Le premiazioni di venerdì, soprattutto dei piccoli. Grazie a tutti perché se è stata una stagione pazzesca è merito dell’impegno che tutti ci hanno messo: allenatori, atleti, genitori, volontari e amici che ogni giorno aiutano lo Stade a crescere!”