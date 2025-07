Stade Valdôtain Rugby: Matteo Sebastiani convocato in Nazionale U18 – Summer Camp a Piancavallo (PN)

Lo Stade Valdôtain Rugby è orgoglioso di annunciare che Matteo Sebastiani, classe 2008 e tesserato con il nostro club sin da giovanissimo, è stato convocato dalla Federazione Italiana Rugby per prendere parte al raduno della Nazionale Italiana Under 18, dopo aver già partecipato al raduno a Parma di inizio luglio.

Il raduno si svolgerà dal 30 luglio all’11 agosto 2025 a Piancavallo (PN) e vedrà la partecipazione della selezione U18 italiana. Il Summer Camp culminerà con un triangolare internazionale con Galles e Scozia in programma domenica 10 agosto a Pordenone.

A Matteo vanno i complimenti di tutto lo Stade Valdôtain Rugby e un grande in bocca al lupo per questa nuova e meritata avventura in maglia azzurra.

Dichiarazione di Matteo Sebastiani:

“Essere chiamati per giocare con la nazionale italiana giovanile è la notizia che tutti vorrebbero ricevere. Quando è arrivata la convocazione ero al settimo cielo, questa è la dimostrazione dell’ottimo raduno che ho fatto qualche giorno fa a Parma e del fatto che quando ci si impegna i risultati arrivano sempre”.