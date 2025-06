Giovani racchette in festa: a Sarre i nuovi campioni valdostani del tennis

È calato il sipario ieri sui Campionati Valdostani Giovanili di tennis 2025, andati in scena sui campi in terra rossa del Tennis Squash Sarre. Una quattro giorni di sport autentico, che ha visto protagonisti i talenti del futuro, impegnati nelle categorie under 10, under 12, under 14 e under 16, maschili e femminili.

A dare il via alle danze sono stati i più piccoli. Nel torneo under 10 maschile, Leonardo Finelli ha firmato una splendida rimonta, superando in finale Leonardo Petacchi con il punteggio di 3-6 6-4 10-8. In campo femminile, la tenace Viola Barbacetto ha avuto la meglio su Giada Crimiti al termine di un match combattutissimo: 6-4 2-6 10-5 il punteggio finale.

Tra gli under 12, applausi per Alessio Pettenon, che ha conquistato il titolo con un perentorio 6-1 6-3 contro Matteo Cerni. In parallelo, tra le ragazze, Giulia Borsato ha dovuto sudare fino all’ultimo punto per avere la meglio su Chiara Perrelli, piegata soltanto al super tie-break: 6-4 3-6 12-10.

Salendo di categoria, l’under 14 ha messo in evidenza due nomi noti. In campo maschile, André Susanna ha firmato la doppietta personale battendo Francesco Miele 7-5 6-2, per poi ripetersi anche tra gli under 16 con un altro successo proprio su Miele: 7-5 6-1. Tra le ragazze, è stato un torneo da incorniciare per Chiara Perrelli, che si è presa la rivincita personale nella finale under 14 su Claire Susanna, imponendosi con un solido 7-5 6-4. Nell’under 16 femminile, invece, è Gaia Paonessa a salire sul trono, battendo Claire Susanna 6-4 6-2 e dimostrando maturità e grinta.

La manifestazione ha offerto uno spaccato vivace e appassionante del movimento tennistico giovanile valdostano: partite equilibrate, fair play in campo e spalti sempre partecipi, segno di una comunità sportiva viva e orgogliosa.

Un applauso va agli organizzatori e allo staff del circolo di Sarre, capaci di creare un clima accogliente e competitivo allo stesso tempo, dove ogni giovane tennista ha potuto mettersi in gioco e crescere, col sorriso di chi – tra una smorzata e un diritto incrociato – sogna di diventare grande.

