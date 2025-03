Golf: I giovani golfisti valdostani condizionati dal maltempo superano il taglio al 71° Trofeo del Tigullio

Anche il 71° Trofeo del Tigullio, disputato al Golf Rapallo, ha visto la pioggia come protagonista, condizionando le prestazioni dei giocatori del Nord-Ovest. La competizione, che si è svolta su tre giorni di gara con accesso alla finale di domenica per i primi 54 classificati, ha visto i tre golfisti valdostani qualificarsi positivamente, ma distanti dalle prime posizioni. Purtroppo, a causa del maltempo, il terzo giro è stato annullato, e la classifica finale è stata determinata in base ai risultati delle prime 36 buche, disputate tra venerdì e sabato.

La pioggia, che ha accompagnato tutta la gara, ha reso il percorso particolarmente impegnativo fin dal primo giorno. Il miglior risultato tra i valdostani è stato quello di Federico Subet, 18enne di Charvensod (Aosta Brissogne), che ha chiuso al 34° posto con 156 colpi (77 nel primo giro, 79 nel secondo). La vittoria del torneo è andata a Lorenzo Palmieri di Roma, con 137 colpi (-1), seguito da Gianluca Perna di Croara (138) e Mattia Asti Brun di Robine (141).

Gli altri due valdostani hanno concluso la competizione con risultati un po' altalenanti. Emanuele Giachino, 18enne di Excenex (Courmayeur et Grandes Jorasses), ha totalizzato 158 colpi (81 nel primo giro e un buon 77 nel secondo), chiudendo al 39° posto. Poco oltre, al 48° posto, si è classificato Alessandro Subet, 16 anni (Aosta Brissogne), con 160 colpi (doppio 80).

Nonostante la pioggia e le difficoltà del percorso, i tre valdostani sono riusciti a superare il taglio, un traguardo importante che li ha qualificati per la fase successiva. La giornata di domenica avrebbe potuto rappresentare un’occasione di riscatto, ma il meteo non ha permesso di disputare il terzo giro.

Con questo appuntamento si chiude la prima fase della stagione, una fase che è stata pesantemente influenzata dal maltempo. Ora i giovani golfisti valdostani avranno un periodo di pausa di circa un mese, prima del prossimo impegno, il Trofeo Nazionale Giovanile, che si terrà a Torino dal 19 al 21 aprile. Questo periodo rappresenta un'opportunità per gli atleti di allenarsi intensamente e prepararsi al meglio per la prossima sfida, nella speranza che il meteo sia finalmente clemente.