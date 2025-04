Golf: Federico Muzi Falconi grande al Saranno Famosi

L’evento ha avuto luogo sulle 18 buche del Colline del Gavi, un campo situato in provincia di Alessandria, e ha visto la partecipazione di numerosi giovani golfisti, tra cui l'unico valdostano in gara, Federico Muzi Falconi. Il 14enne di Aosta, portacolori del Golf Club Aosta Brissogne, ha chiuso la prova al quarto posto con un totale di 84 colpi, conquistando così la cosiddetta "medaglia di legno".

Federico si è piazzato alle spalle del vincitore, Giorgio Lopes del Castelconturbia, che ha imposto il suo ritmo con 80 colpi. Al secondo posto si è classificato Filippo Torchio (Asti) con 81, seguito da Edoardo Bussolino Griso (Fronde) con 82. La prestazione di Muzi Falconi, purtroppo, è stata compromessa da uno “scivolone” alla buca 15, un par 4 che ha concluso in 7 colpi, un triplo bogey che ha pesato sulla sua gara e gli ha impedito di salire sul podio.

Nonostante ciò, Federico ha dimostrato grande capacità e determinazione, confermando il suo talento anche a livello regionale. Il prossimo appuntamento per il giovane golfista valdostano è fissato per domenica 13 aprile al Castellaro Golf Club in provincia di Imperia, dove si terrà la tappa del circuito giovanile Teodoro Soldati. Questo evento, che si svolgerà su un campo da 9 buche con par 66, vedrà anche la partecipazione di Mathias Sciocchetti Bois, un altro giovane talento valdostano di 16 anni, che difenderà i colori della regione.