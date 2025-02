Tennis: Inizia in salita la corsa della Rappresentativa Regionale Giovanile nella Coppa delle Province

Rappresentativa Regionale Giovanile di tennis della Valle d'Aosta ha affrontato con determinazione la sua prima giornata nella Coppa delle Province 2025, ma è stata superata dalla formazione di Novara/Verbania sui campi del Tennis Club Cerano.

Tra le note positive per i rossoneri, sono arrivati punti nei singolari grazie a Giada Crimiti, Leonardo Petacchi e André Bionaz. Un ulteriore punto è stato conquistato nel doppio misto, dove la coppia formata da Crimiti e Petacchi ha saputo imporsi con grinta. Nonostante il punteggio finale, i giovani atleti hanno dimostrato grande potenziale e spirito di squadra.

Per questa prima giornata, i Capitani Fabio Paonessa e Nathalie Viérin avevano convocato i giovanissimi nati nel 2015: Viola Barbacetto, Viola Minniti, Leonardo Finelli e Alexander Gillio, insieme ai nati nel 2016, Giada Crimiti e Leonardo Petacchi, e ai nati nel 2017, André Bionaz e Julie Brunet.

L’appuntamento è ora per domenica prossima, quando la squadra valdostana tornerà in campo per la seconda giornata di gare. Alle ore 10, i ragazzi affronteranno la rappresentativa di Biella/Vercelli sui campi di Chatillon, con l’obiettivo di recuperare e tornare alla vittoria.