Tennis: La Valle d'Aosta trionfa nella Coppa delle Province, un successo da giovani promesse

in piedi da sx Fristachi, Brunet, Bionaz, Barbacetto, Crimiti, Pettenon, Petacchi, Paonessa. In ginocchio da sx Salvatores, Minniti, Finelli, Gillio, Viérin

I giovani atleti regionali hanno battuto la selezione di Torino con un convincente 7-2, mettendo in mostra i progressi che hanno fatto in pochi mesi di preparazione.

Il risultato è stato frutto di una prestazione collettiva impeccabile, che ha visto le vittorie nei singolari di Julie Brunet, André Bionaz, Giada Crimiti, Nicholas Pettenon e Leonardo Finelli. I doppi non sono stati da meno, con le coppie Leonardo Petacchi e Giada Crimiti, e Leonardo Finelli e Alexandre Gillio, che hanno portato altri punti alla squadra.

Per questa occasione, i tecnici Fabio Paonessa e Nathalie Viérin hanno convocato una formazione variegata, con atleti nati nel 2017 come Julie Brunet e André Bionaz, del 2016 come Giada Crimiti, Leonardo Petacchi e Nicholas Pettenon, e del 2015 come Viola Barbacetto, Viola Minniti, Annie Betemps, Riccardo Salvatores, Leonardo Finelli e Alexander Gillio. Un mix di esperienze e nuove leve che ha saputo esprimere un gioco di squadra davvero efficace.

Il risultato di oggi dimostra non solo il talento dei giovani tennisti valdostani, ma anche l'importante lavoro di crescita tecnica e mentale svolto dai tecnici, che continua a dare frutti significativi in ogni appuntamento. La selezione regionale ha, quindi, tutti i presupposti per continuare a farsi valere nelle prossime sfide della competizione.