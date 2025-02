Tennis: Vittoria in rimonta per la Rappresentativa Regionale Giovanile

da sn: in piedi - Fristachi, Salvatores, Pettenon, Petacchi, Bionaz, Finelli, Gillio, Paonessa; in ginocchio -

La Rappresentativa Regionale Giovanile della Valle d'Aosta ha conquistato una vittoria fondamentale nella seconda giornata della Coppa delle Province, disputata a Chatillon. I giovani atleti rossoneri si sono imposti sulla forte selezione di Biella/Vercelli con un 5 a 4, dimostrando una determinazione e un carattere straordinari. La vittoria è arrivata dopo una serie di incontri combattuti e risolti in rimonta, con alcuni singolari che si sono conclusi solo dopo lunghe e dure battaglie sul campo.

I punti per la Valle d'Aosta sono arrivati grazie alle prestazioni eccellenti di Leonardo Petacchi, André Bionaz e Giada Crimiti, che hanno vinto i loro incontri di singolare. Al termine dei singolari, il punteggio era di 3 pari, con tutto da decidere nei match di doppio. In questa fase cruciale, le coppie formate da Leonardo Finelli e Alexander Gillio, insieme a Giada Crimiti e Nicholas Pettenon, hanno portato a casa le vittorie decisive, assicurando così il successo finale per la squadra valdostana.

Questa vittoria è particolarmente significativa, non solo per il morale della squadra, ma anche per mantenere vive le speranze di passare al turno successivo, dopo lo stop subito nella prima giornata. I capitani della rappresentativa, Fabio Paonessa e Nathalie Viérin, hanno convocato per questa giornata gli atleti André Bionaz, Giada Crimiti, Dufour Ribera Isabel, Leonardo Petacchi, Nicholas Pettenon, Annie Betemps, Viola Barbacetto, Leonardo Finelli, Alexander Gillio e Riccardo Salvatores.

Un successo che dimostra l'unità del gruppo e la qualità del lavoro svolto dai giovani atleti valdostani, pronti a proseguire il loro cammino nella competizione con rinnovato spirito di squadra e determinazione.