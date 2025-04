Mattia Duc trionfa nel Rodeo Under 16 in Lombardia

Fine settimana di grande soddisfazione per Mattia Duc, promettente atleta dell'Aosta Tennis Academy. Il giovane tennista, in costante crescita torneo dopo torneo, si è aggiudicato con una prestazione convincente il torneo nazionale giovanile Rodeo Under 16 disputato in Lombardia. Dopo un solido esordio negli ottavi di finale, Mattia ha eliminato nei quarti la seconda testa di serie, Riccardo Ridella. Con un'altra ottima prova, ha poi conquistato la finale, dove si è imposto sul favorito alla vigilia, la testa di serie numero uno del torneo Luca Franchi, con un doppio 4/3. Un risultato che conferma il talento e la determinazione di Mattia Duc.