Rally: Per Corrado Peloso un esordio di stagione di bronzo che vale oro

Tra le curve e le insidie delle strade del Veneto, Corrado Peloso ha conquistato un terzo posto che, pur non essendo la vittoria, ha un valore significativo. La lotta per il podio si è svolta su un filo sottilissimo, con un secondo che separava i contendenti ad ogni prova speciale. Il rally, disputato tra venerdì e sabato, ha visto il pilota di Sarre affrontare una gara intensa, sempre a ridosso dei migliori, ma senza mai mollare la presa.

Il finale, come spesso accade in questo sport, è stato deciso da un errore che ha messo a dura prova la sua corsa. Sulla penultima speciale, Peloso ha ricevuto una penalità di 10 secondi per essere partito un decimo di secondo prima dell'accensione del semaforo verde. Un margine di errore che ha reso impossibile colmare il distacco dai primi due, lasciando la vittoria fuori dalla sua portata. Con la sua Renault Clio Rally 5, preparata dal Racing Garage, il pilota e il suo copilota Paolo Carruccio hanno chiuso a 1’31” dal vincitore Dallapiccola, e a soli 8”9 dal secondo posto di Sartor.

"È stato come ritrovare un filo che credevo di aver perso", ha dichiarato Peloso al termine della gara, visibilmente soddisfatto del risultato nonostante la piccola beffa finale. "In macchina mi sono sentito a mio agio come non succedeva da tanto tempo e con la squadra siamo riusciti a trovare un ottimo feeling". Il pilota ha poi aggiunto: "Dopo il primo giro di prove della mattina abbiamo fatto delle modifiche di setup per adattare la Clio ai nuovi pneumatici Michelin con una carcassa più dura, che avevamo provato solo in gara. Siamo cresciuti prova dopo prova e poter essere ancora lì a giocarcela per il podio in una classe con un livello così alto ci fa stare davvero bene e ci permette di guardare al resto del campionato con il giusto flow".

Il terzo posto di Peloso non è solo un risultato numerico, ma un segnale di grande fiducia e preparazione in vista delle prossime tappe del campionato. Un segnale che il pilota, a 52 anni, ha ancora molto da dire e da dare in questa stagione. Nonostante la penalità, il risultato ottenuto a Montebelluna ha confermato le sue qualità, rivelando una costante crescita durante tutto il weekend, e lascia ben sperare per i prossimi appuntamenti. La lotta per il podio, sempre sul filo dei decimi, ha reso il Rally della Marca una gara emozionante e spettacolare, che ha visto Peloso dimostrare tutto il suo valore e la sua esperienza.