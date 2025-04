Aggiornamento sulle condizioni di Federica Brignone

Federica Brignone è stata protagonista di una brutta caduta sulle piste del Luisia, in Trentino, durante la seconda manche dello slalom gigante dei Campionati italiani assoluti. La campionessa valdostana, che aveva da poco conquistato la Coppa del Mondo Generale e due titoli di specialità, ha sbattuto il braccio contro una porta e, nel tentativo di recuperare l'equilibrio, è caduta. Nella dinamica dell'incidente sembra che anche la gamba possa essere stata coinvolta, con il rischio di una frattura della tibia e del perone, oltre a possibili danni ai legamenti del ginocchio.

Immediatamente soccorsa, Brignone è stata trasportata in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento per sottoporsi a ulteriori accertamenti. La campionessa, che stava cercando di conquistare il suo quinto titolo italiano nel Gigante, aveva chiuso la prima manche con un vantaggio di 17 centesimi su Ilaria Ghisalberti, ma il suo sogno di vittoria è stato interrotto da questo spiacevole incidente.

L'incidente segna una conclusione amara della stagione per Brignone, che spera ora in una rapida diagnosi e recupero per poter tornare presto in pista.