Assemblee elettive Consiglio Regionale del CONI Valle d’Aosta

Il Consiglio Regionale del Coni è stato rinnovato nei giorni scorsi: sabato 12 aprile prossimo i suoi membri, invece, andranno ad eleggere il Presidente regionale e la sua Giunta.

Il primo appuntamento elettorale è terminato ieri, giovedì 27 marzo, nella sede del Coni Valle d’Aosta. Eletti per le Discipline Sportive Associate Guido Théodule e per le Associazioni Benemerite Maurizio Norat, unici candidati per le rispettive categorie (per la prima, le Discipline Sportive Associate, erano disponibili fino a tre posti in Consiglio). I cinque posti per gli Enti di Promozione Sportiva sono andati invece a Paolo Foscolo, Katia Guidi, Gianfranco Nogara, Laurent Sarteur e Ramira Bizzotto: non eletto Claudio Hérin.

Il giorno prima, mercoledì 26, sempre nella sede del Coni in Regione Borgnalle di Aosta si erano svolte le elezioni dei rappresentanti di Atleti e Tecnici. I candidati Camilla Sergi ed Erik Montegrandi rappresenteranno gli Atleti nel Consiglio Regionale: i posti per la categoria erano due, a condizione che a ricoprirli fossero rappresentanti di genere diverso. La rappresentante della categoria dei Tecnici sarà invece Sonia Sopranzi, che ha avuto la meglio sull’altra candidata Noemi Kraja.

Il prossimo appuntamento elettorale sarà quello di sabato 12 aprile, quando saranno votati il Presidente Regionale e i membri di Giunta del Coni. Saranno chiamati alle urne, oltre agli eletti di mercoledì e giovedì scorso, anche i Presidenti Regionali o i Delegati facenti funzione di Presidente delle strutture regionali delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni e presenti sul territorio.



Faranno parte della Giunta Regionale i primi tre rappresentanti delle Federazioni Sportive Nazionali, i rappresentanti degli Atleti, dei Tecnici, delle Discipline Sportive Associate e quello degli Enti di Promozione Sportiva che avranno conseguito il maggior numero di preferenze nelle rispettive votazioni. Al fine di assicurare l’equilibrio di genere dovrà essere garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore a due.

Hanno presentato ufficialmente le loro candidature:

Presidente

Jean Dondeynaz





Rappresentanti federazioni sportive nazionali (3 posti disponibili)

Mario Vietti

Flavio Serra

Ettore Mosca Barberis





Rappresentante Discipline Sportive Associate (1)

Christian Comé





Rappresentante Enti di Promozione Sportiva (1)

Gianfranco Nogara

Katia Guidi





Rappresentante Atleti (1)

Sara Favre





Rappresentante Tecnici (1)

Francesca Pellizzer