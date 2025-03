Paolo Ferrazzin nuovo socio del Panathlon Club

Paolo Ferrazzin, già Dirigente regionale in ambito sportivo, Consigliere regionale Fidal per due quadrienni olimpici e atleta nelle specialità del salto in alto e decathlon sino alla categoria Master, è il nuovo socio del Panathlon Club du Val d’Aoste. L’intronizzazione è avvenuta durante la conviviale di giovedì 20 marzo. “Essere socio del Panathlon Club mi permetterà di continuare ad essere attivo in ambito sportivo, condividendo quei valori che ho sempre apprezzato in questo mondo” – ha detto.

Ospiti della serata sono stati i piloti Henry Favre e Alessandro Iacovelli, tra i partecipanti della Dakar Classic – la versione “regolarità “ di Rally Dakar – al traguardo su una Mitsubishi Pajero del 1990 riassemblata nel garage di casa. È stato un viaggio tra le emozioni dei ricordi di tre settimane di vita passate nei deserti dell’Arabia Saudita. “Non credevo di potermi commuovere al traguardo – ha raccontato Henry – e, invece, è finita tra i lacrimoni per avercela fatta dopo mille peripezie”. Con infinite capacità di improvvisare soluzioni d’emergenza risolutive per proseguire l’avventura dakariana, l’equipaggio valdostano ha vissuto un’esperienza totalizzante. “Se penso – ha detto Iacovelli, meccanico nella vita di tutti i giorni – che nel primo trasferimento della gara ci siamo già dovuti far trainare da un camion perché la nostra Mitsu aveva avuto il primo problema meccanico, sorrido al pensiero di avercela fatta. Siamo anche rimasti senza benzina in mezzo al deserto e solo il provvidenziale intervento del team di supporto dell’organizzazione ci ha permesso, attraverso una tanica da 20 litri, di arrivare al bivacco di fine tappa”.

La prossima conviviale del Panathlon Club du Val d’Aoste porterà i soci a visitare la fabbrica di uno dei brand più iconici dell’eccellenza della produzione automobilistica: Automobili Lamborghini S.p.a. . L’appuntamento è per martedì 29 aprile.