"Il 46° Rally Valle d'Aosta: Tutto pronto per il ritorno a Saint-Vincent con un programma ricco di emozioni

Il 46° Rally Valle d’Aosta si avvicina rapidamente, con il grande evento fissato per il 3 e 4 maggio 2025. La competizione, che torna a Saint-Vincent per la partenza e l’arrivo, si preannuncia come una delle più attese della stagione. Sebbene i dettagli definitivi sui tempi e le distanze siano ancora in fase di definizione, il programma di massima è ormai pronto per dare ai partecipanti e agli appassionati un’idea di come si svolgerà l’intero fine settimana.

Sabato 3 maggio, la giornata inizierà con il trasferimento dal Parco Assistenza, che come tradizione sarà situato presso il Piazzale della Cabinovia Aosta-Pila. Da lì, i concorrenti si dirigeranno verso la Pedana di Partenza, che sarà posizionata in Piazza Cavalieri di Via Vittorio Veneto a Saint-Vincent. Dopo il via, gli equipaggi affronteranno la Prova Speciale Numero 1, che rappresenterà una delle sfide più dure della giornata. Seguirà una breve pausa per il Riordino, situato ad Aosta, presso il Piazzale della Cabinovia Aosta-Pila. Dopo questa sosta, i team torneranno al Parco Assistenza, sempre nel medesimo piazzale, dove potranno effettuare interventi sui loro mezzi. Per garantire il corretto approvvigionamento, ci sarà anche un Refuelling presso l'Area Paravera di Aosta, dove i veicoli riforniranno carburante per affrontare il resto della gara. La seconda prova speciale, la Prova Speciale Numero 2, si terrà nel pomeriggio, seguita da un altro Riordino a Noaurno.

Domenica 4 maggio sarà una giornata altrettanto intensa. I concorrenti inizieranno con una nuova visita al Parco Assistenza di Aosta, dove avranno l'opportunità di prepararsi per la nuova serie di sfide. Un altro Refuelling avverrà presso l'Area Paravera, prima che i partecipanti diano il via alla Prova Speciale Numero 3 e alla Prova Speciale Numero 4, due prove che determineranno le sorti della competizione. Successivamente, ci sarà un altro Riordino ad Aosta, seguito dal Parco Assistenza per eventuali aggiustamenti alle auto. Un nuovo Refuelling è previsto prima delle ultime due prove speciali: la Prova Speciale Numero 5 e la Prova Speciale Numero 6, che rappresentano gli ultimi ostacoli da superare prima della fine della gara.

Il gran finale del rally si svolgerà con l’arrivo e la cerimonia di premiazione a Saint-Vincent, in Piazza Cavalieri di Via Vittorio Veneto, dove i vincitori riceveranno i loro premi. Il rally si concluderà con il Parco Chiuso presso il parcheggio dello Stadio P.G. Perucca e le verifiche tecniche post-gara, che avranno luogo presso l’officina Davide Gomme in Via della Stazione 21 a Saint-Vincent.

Il 46° Rally Valle d'Aosta si preannuncia come una competizione di grande livello, che metterà alla prova le capacità di ciascun equipaggio attraverso le difficili e spettacolari strade valdostane. Gli appassionati di motori possono prepararsi per un fine settimana indimenticabile, ricco di emozioni e adrenalina.