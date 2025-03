Sci nordico: a Bisson e Zanon il titolo regionale a St-Barthélemy

Poco più di cento atleti, questa mattina, sulla pista Gran Tor di Saint-Barthélemy, a dare vita ai Campionati regionali Giovani e Senior di Fondo, Mass start in tecnica classica, gara inserita nel circuito Chenevier spa e, nello stesso format, la prova del circuito Irv srl riservata alla categorie Cuccioli. La giornata, organizzata dallo Sc Saint-Barthélemy, ha consegnato il titolo regionale assoluto a Martina Bisson e Simone Zanon; per la classifica di società, in palio due coppe: per i più piccini, il memorial Elisa Arlian, vinto dallo Sc Valsavarenche, davanti al Gs Godioz e al sodalizio organizzatore; Sc St-Barthélemy che s’impone nel trofeo Hector e Carlo Trossello nei Giovani/senior, a precedere lo Sc Drink e il Gs Godioz.

Categoria Giovani/Senior * 15 km f / 20 km m – CR Mass start tc – Al femminile, successo dell’Aspirante Martina Bisson (Pol. Pollein; 54’26”2) seguita dalla Junior Vittoria Cena (Gs Godioz; 55’07”1) e dalla seconda Aspiranti, Claire Frutaz (Sc Drink; 56’08”5). Quarto posto alla Junior Corinne Bletrami (Sc Drink; 57’48”4) e, quinta, a completare il podio Aspiranti, ancora dello Sc Drink, Emilie Gontier (1h 01’41”7). In campo maschile la vittoria va al Carabiniere cuneese Alessio Romano (1h 05’34”1) che precede il neo campione regionale e l’intero podio Senior: Simone Zanon (Sc Drink; 1h 06’49”1), Maurizio Macori (Sc St- Barthélemy; 1h 06’58”4) e Wladimir Cuaz (Gs Godioz; 1h 06’59”5). Dal 6° all’8° posto il podio Juniores, con il campione regionale di categoria Fabio Restano (Sc Drink; 1h 07’40”2) seguito da Matteo Arlian (Sc St-Barthélemy; 1h 07’40”3) e da Dennis Perrin (Torgnon 2.0; 1h 08’01”3). La tripletta di vertice tra gli Aspiranti si piazza in 9°, 10° e 12° posizione, rispettivamente: Pierre Contoz (Sc St-Barthélemy; 1h 08’18”6), Yannick Farinet (Sc G.S Bernardo; 1h 09’08”8) e Aron Benetti (Sc Gran Paradiso; 1h 10’59”6).

Categoria Cuccioli * 2 km f / 3 km m – Mass start tc – Gradino alto del podio a Alice Borbey (Gs Godioz; 8’27”1) che precede Noelie Marguerettaz (Sc Fallère; 8’37”7) e la compagna di sodalizio Amélie Vergeron (Gs Godioz; 8’42”7). In campo maschile successo di Vittorio Peracino (Sc Valsavarenche; 12’46”5) davanti a Xavier Modina (Sc Gressoney MR; 12’48”8) e Christophe Gerbelle (Sc Gran Paradiso; 13’07”2).