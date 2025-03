La Thuile: tre gare fondamentali per le classifiche di Coppa

I giochi per la Coppa del Mondo passano dalla Valle d’Aosta. Le tre gare in programma a La Thuile potrebbero essere decisive per l’assegnazione della sfera di cristallo. Come lo scorso anno, le due pretendenti sono Federica Brignone (34 anni) e Lara Gut-Behrami (33), insieme 747 pettorali in Coppa del Mondo, una lunga storia di successi e primati battuti.

Lo sguardo è puntato su una sfida che si ripete da tempo e che ora entra nel vivo più che mai, quando al termine della Coppa mancano solo 7 gare. Tre di queste si correranno tra giovedì 13, venerdì 14 e sabato 15 marzo sulla 3-Franco Berthod di La Thuile, una pista impegnativa e completa, con diversi passaggi ripidi e in velocità, che richiederanno tecnica e coraggio.

Le tre gare in programma valgono 300 punti, 100 per la vincitrice della discesa di giovedì, gli altri 200 equamente distribuiti nel superG di venerdì (recupero di quello cancellato a Sankt Moritz) e in quello di sabato. Distacchi risicati e grande incertezza in discesa: Federica Brignone (384 punti) correrà davanti al pubblico di casa con il pettorale rosso di leader e un margine di 16 punti sull’austriaca Cornelia Huetter - seconda a La Thuile nella discesa del 2016 - e 34 punti sull’azzurra Sofia Goggia. Tutto apertissimo anche in superG, dove comanda l’elvetica Lara Gut-Behrami con 465 punti, 55 in più di Federica Brignone e 159 di Sofia Goggia.

E poi c’è la sfida per il grande globo, con la valdostana di La Salle - una manciata di chilometri da La Thuile - attualmente in testa con 1.294 punti, davanti appunto a Gut-Behrami (972) e alla croata Zrinka Ljutic (790) che dopo lo slalom di Åre ha superato di poco Sofia Goggia (771). I risultati delle prime due gare di La Thuile potranno già dare alcune indicazioni.

Sulla pista 3-Franco Berthod la posta in palio è dunque alta. Una gara nella gara, un gioco di calcoli e aritmetica, per iniziare a capire chi alle Finali di Sun Valley potrà alzare al cielo la sfera di cristallo e le coppette di specialità.

Intanto La Thuile questa mattina si è svegliata di nuovo imbiancata. In quota sono caduti circa 10 centimetri di neve piuttosto bagnata; gli organizzatori hanno deciso di entrare in pista con i mezzi per spostare all’esterno la neve, ripulire il terreno e far riaffiorare la barratura dei giorni scorsi.

Le prime atlete hanno già raggiunto La Thuile, ma la maggior parte è attesa nella giornata odierna. Alle 19 la prima riunione dei capisquadra, in vista della prima prova cronometrata prevista per domani (martedì) alle ore 11.