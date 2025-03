Golf: Grande debutto valdostano nel Circuito Teodoro Soldati

Sabato 8 marzo è partita ufficialmente la nuova edizione del Circuito Teodoro Soldati, il rinomato torneo dedicato alle giovani promesse del golf provenienti dalle zone di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

I golfisti valdostani hanno saputo farsi notare, mettendo in mostra talento e determinazione. Tra di loro, spicca il nome di Alessandro Subet, 16 anni, tesserato per il Golf Club Aosta Brissogne. Il giovane atleta di Charvensod ha ottenuto un ottimo sesto posto con un punteggio di 71 colpi (+3), a soli 5 colpi dal vincitore assoluto Mattia Siccardi (Golf Cherasco), che ha chiuso la gara con 66 colpi (-2). Nonostante alcune difficoltà nell'ultima parte di gara, con un doppio bogey alla 17 e un bogey alla 18, Subet ha saputo mantenere un'ottima posizione, confermando i suoi progressi rispetto allo scorso anno, quando aveva terminato al quarto posto nel circuito.

Anche gli altri golfisti valdostani hanno ottenuto ottimi piazzamenti. Julian Faccini ed Emanuele Giachino, entrambi tesserati per il Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses, hanno chiuso in nona posizione ex aequo con un totale di 73 colpi (+5), dimostrando grande solidità e una buona preparazione in vista delle prossime tappe del circuito.

Non sono passati inosservati nemmeno Mathias Sciocchetti Bois, che ha concluso al 22° posto con 78 colpi (+10), e Federico Muzi Falconi, il cui compleanno è coinciso con la gara, festeggiato sul campo con una performance di tutto rispetto che lo ha portato a chiudere al 31° posto con 81 colpi (+13), lo stesso punteggio di Federico Subet, il fratello di Alessandro.

Un risultato che dimostra come il golf valdostano stia continuando a crescere e ad emergere nel panorama nazionale. La presenza di ben sei atleti valdostani nella gara di apertura testimonia l’impegno delle scuole di golf locali nel coltivare e far crescere il talento giovanile.

Il Circuito Teodoro Soldati non si ferma, e la seconda tappa è in programma il 15 marzo presso il Golf Colline del Gavi (AL), dove i golfisti valdostani continueranno a confrontarsi con i migliori della regione. La competizione si preannuncia ancora più entusiasmante, con la partecipazione di Alessandro e Federico Subet, Mathias Sciocchetti Bois e Federico Muzi Falconi, pronti a lottare per nuove vittorie.

Con il sostegno delle loro rispettive realtà locali, questi giovani atleti continuano a rappresentare con orgoglio la Valle d'Aosta, contribuendo a far conoscere e apprezzare sempre di più la qualità del golf valdostano.