In 300 sulle piste di Saint-Barthélemy per sciare e partecipare al tradizionale Gran Tor

C’è chi ha scelto di fare una semplice sciata, chi invece ha preferito abbinare sport ed esperienza culinaria, partecipando al Gran Tor di Saint-Barthélemy. Ieri - sabato - sono state circa 300 le persone che hanno raggiunto le piste del comprensorio sopra l’abitato di Nus per trascorrere uno degli ultimi fine settimana della stagione invernale.

Tanti appassionati si sono trovati di prima mattina al Foyer, per un’uscita con gli sci stretti lungo la magnifica pista del Gran Tor. I più allenati hanno percorso l’intero anello di 20 chilometri, altri hanno accorciato un po’ la distanza, ma nessuno ha rinunciato alla sosta nei quattro punti ristoro, in cui le attività ricettive della località hanno servito spuntini dolci e salati, tè caldo e vino, per un vero e proprio percorso gastronomico iniziato con la colazione e finito con il pranzo.

Tappe all’Alpe Champcombre, Alpe Pierrey, rifugio Magià, per poi fare ritorno al centro dello sci nordico, dove è proseguita la festa ed è stato premiato anche il miglior costume. A vincere è stato l’Ebo Lebo Team.