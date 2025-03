Corrado Peloso apre la stagione con il Bardolino

Giusto per togliere la ruggine e alzare il passo gara. Corrado Peloso- che ritrova sul sediolo di destra Paolo Carrucciu – sarà in gara da oggi pomeriggio al Rally di Bardolino, valido come Coppa Rally di Zona, in una gara test utile a definire i dettagli della partecipazione ad un campionato nazionale. Lo farà con la Clio Rally 5 della Racing Garage di Inzago, team guidato da Riccardo Filippini e Flavio Ros,

Una scelta, quella di Peloso, condivisa dai top drivers del campionato italiano assoluto: al via ci sarà anche il campione italiano Andrea Crugnola e un grosso calibro dal nome di Luca Pedersoli, già campione europeo.

“Si tratta di un rally molto veloce e con le prime due speciali lunghe e in notturna: un bel test di inizio stagione. In squadra si respira un gran bel clima e ci sono tutte le premesse per impostare una bella stagione di corse”.

La prima speciale del Bardolino, Fasor-Rubiana di 14,49 chilometri, è in programma alle 17.44 di oggi; il secondo passaggio è in programma alle 21.09. Domani, sabato, spazio ad altre sei prove speciali. L’arrivo è previsto dalle 16.45 a Bardolino, Verona.