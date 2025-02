Biathlon: allo Sc Bionaz Oyace la coppa Sc Granta Parey a Bionaz

Individuale dei Campionati regionali di Biathlon, oggi, a Bionaz, organizzati dallo Sc Granta Parey e inserita nel circuito regionale Unicredit, piccolo calibro per Giovani, Senior e Aspiranti, aria compressa per Allievi e Ragazzi, e gara regionale per Baby e Cuccioli, sempre ad aria compressa, sempre ad aria compressa. I titoli assoluti vanno a Lorenzo Bonino e a Nadège Gontel; tra gli Aspiranti, vittorie di Erwin Barrel e Elodi Christille, mentre negli Allievi e Ragazzi incoronano Martina Tiraboschi, Thierry Gallet, Jacqueline Bagnod e Noah Desayeux. In palio per la classifica per società la coppa Sc Granta Parey, trofeo vinto dallo Sc Bionaz Oyace, davanti al sodalizio organizzatore e allo Sc Amis de Verrayes.

Categoria Giovani/Senior * CR Ind. pc – Titolo assoluto alla Juniores Nadège Gontel (Sc Granta Parey; 22’45”; 0 0 0 0) a precedere Giorgia Saracco (Sc Brusson; 24’05”; 0 2 0 0; 2°

Junior) e, terza, la prima Giovani, Marlène Christille (Sc Brusson; 28’17”; 1 1 0 2).

Completano il podio Giovani, 4° e 5°, Chiara Barailler (Sc Bionaz Oyace; 31’03”; 2 2 2 2) e

Arianna Giacomini (Sc Bionaz Oyace; 34’12”; 0 1 2 4). Il neo campione regionale, e primo Giovani, è Lorenzo Bonino (Gs Godioz; 22’40”; 0 0 0 0) che precede il primo Junior, Simone Bétemps (Fiamme Gialle; 25’38”; 1 0 2 0) e terzo il francese, Senior, Morgan Lamure (27’17”;

2 1 0 14). Quarto e quinto posto per il podio Giovani, Michel Deval (Cse; 28’09”; 1 3 2 0) e

Alessandro Rizzi (Sc Champorcher; 30’14”; 2 1 2 3). In 9°, 7° e 9° posizioni il podio Senior: Thierry Bianquin e Federico Bonino, entrambi del Gs Godioz, e Carlo Christille (Sc Brusson).

Categoria Aspiranti * CR Ind. pc – Gradino alto del podio a Elodie Christille (Sc Brusson; 25’40”; 0 1 1 0) che precede la coppia dello Sc Bionaz Oyace, Sofia Farinet (30’11”;

1 2 1 1) e Kristel Barailler (31’26”; 0 4 0 4). Nei maschi s’impone Erwin Barrel (Sc

Valgrisenche; 26’14”; 1 0 0 1) davanti al due dello Sc Amis de Verrayes: Vincent Pession

(27’22”0 1 0 2) e Jacopo Cavorsin (30’27”; 2 2 0 0).

Categoria Allievi * CR Ind. ac – Titolo valdostano a Martina Tiraboschi (Gs Godioz; 25’50”; 0 2 1 1) che precede Linda Laura Pinet (Sc Chramporcher; 25’56”; 0 1 0 2) e Chloé Serra (Sc Granta Parey; 26’58”; 1 0 1 0). Al maschile, Thierry Gallet (Sc Amis de Verrayes; 27’37”; 2 1 0 0) ha la meglio su Hervé Martin (Sc Granta Parey; 27’55”; 0 1 2 2) e Marc

Burgay (Sc Brusson; 30’27”3 1 1 2).

Categoria Ragazzi * CR Ind. ac – Doppietta al femminile del Team Ski Torgnon 2.0 grazie a Jacqueline Bagnod (15’55”; 0 0 0) e Maelys Cortese (17’54”; 1 0 1) e bronzo a Sveva Torgneur (Sc Bionaz Oyace; 18’08”; 1 0 0). Nei maschi s’impone Noah Desayeux (Sc Amis de Verrayes; 19’18”; 2 0 0) davanti a Xavier Brunod (Torgnon 2.0; 19’32”; 0 0 0) e al compagno

di sodalizio Samuel Navillod (Sc Amis de Verrayes; 20’28”; 1 0 0).



Categoria Cuccioli * Ind. ac – Vittoria di Yvette Piccot (Gs Godioz; 7’54”; 0 0) seguita da Olivia Collomb (Sc Bionaz Oyace; 8’05”; 0 0) e da Chiara Zhara Buda (Sc Granta Parey; 9’05; 0 1). Nei maschietti, doppietta dello Sc Brusson con Dennis Gens (6’24”; 0 0) e Thierry

Cretier (7’00”; 0 0) e terzo Alexis Chatrian (Torgnon 2.0; 7’06”; 0 1).

Categoria Baby * Ind. ac – Noemie Cretier (Sc Brusson; 8’40”; 2 3) ha la meglio su Ginevra Montrosset (Sc Bionaz Oyace; 13’30”; 5 5). Al maschile Mael Luboz (Sc Granta Parey; 6’24”; 1 0) precede Loic Baravex (Sc Bionaz Oyace; 7’01”; 0 0) e Xavier Chuc (Gs

Godioz; 7’11”; 1 2).