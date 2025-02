Sci alpino: A Pizzinato e Orsenigo lo Slalom Fis Junior di Gressoney-L.-T.

Miglior tempo al termine della prima manche e vittoria finale per Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB; 1’28”62), davanti a Margherita Sala (Sc Crammont MB; 1’29”33) e terza, prima Aspiranti, Sofia Fumagalli (Club de Ski; 1’29”59). Al quarto posto la fiorentina Corinna Sentieri (1’30”03) e quinta la norvegese Mira Helene Sjoevi (1’30”20), rispettivamente terza e quarta Juniores. Sesta, seconda Aspiranti, la cuneese Marta Mattio (1’30”54); seguono Carlotta Paletti (Sc Crammont MB), Sara Rubagotti (Sc Val d’Ayas), Sofia Fabiano (Sc Val d’Ayas) e, 10ª, terza Aspiranti, Celine Bieler (Sc Gressoney MR; 1’32”40).

Già al comando a metà gara, conferma la prima posizione il milanese, ex Sc Gressoney MR e ora tesserato in Emilia, Pietro Orsenigo (1’25”13), che precede, in risalita di tre posizioni, Jacques Belfrond (Cse; 1’26”58) e, sesto al termine della prima manche, il pistoiese Alberto Landini (1’26”61). Dalla quarta alla sesta posizione, il podio Aspiranti: Laurent Grivel (Sc Crammont MB; 1’26”94), in rimonta di sei piazze, il genovese, tesserato nel cuneese, Francesco Sadowski (1’26”97) e lo svizzero Floris Barbet (1’27”27). In 7ª e 8ª posizione, per lo Sc La Thuile Rutor, Edoardo Montani (1’27”54) e Ludovico Rosaschino (1’27”71). Della squadra del Comitato, 11° Thomas Carrozza (Club de Ski); 16° e 17°, Edoardo Rossi (Sc Crammont MB) e Mattia Contino (Sc Aosta).