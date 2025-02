Winter World Triathlon Championships 2025: iniziativa solidale “Doniamo un albero a…”

In occasione dei Campionati Mondiali di Winter Triathlon, in programma a Cogne fino a domenica 23 febbraio 2025, è stata lanciata un'iniziativa solidale dal forte valore simbolico: “Doniamo un albero a...”. L'iniziativa prevede la piantumazione di alberi nel bosco di Cogne, gravemente danneggiato dall’alluvione che ha colpito la zona nel giugno 2024. Ogni albero piantato sarà dedicato a un atleta che avrà ottenuto una medaglia durante la competizione, rendendo così l’evento sportivo non solo una vetrina di eccellenza, ma anche un'occasione di rinascita per il territorio.

Questa iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di recupero e protezione ambientale. Gli alberi, donati dall'Assessorato, sono stati piantati da personale qualificato e andranno a rinfoltire la vegetazione del comprensorio "Cognein", contribuendo non solo a recuperare il paesaggio naturale, ma anche a proteggere la zona dal rischio di dissesto geologico. Un gesto che, oltre ad avere un valore ecologico, rappresenta anche un segno di speranza per il futuro della comunità di Cogne, duramente provata dagli eventi atmosferici estremi dello scorso anno.

Questa piantumazione si inserisce in un contesto più ampio, che evidenzia l'importanza della sinergia tra enti pubblici, privati e comunità locali nel perseguire obiettivi comuni. L'iniziativa, infatti, è un esempio concreto di come eventi di portata internazionale come il Winter Triathlon possano diventare veicoli di solidarietà, contribuendo anche alla tutela del nostro patrimonio naturale e alla promozione di un turismo responsabile e sostenibile. La piantumazione degli alberi nel bosco di Cogne diventa così un simbolo di resilienza, un piccolo ma significativo passo verso la rinascita e la salvaguardia di un ambiente unico e prezioso.