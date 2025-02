Oggi Mondiali di Winter Duathlon, Albarello ultimo tedoforo

Sotto il sole Cogne ha accolto con un paesaggio da cartolina i 400 triathleti invernali di 21 nazioni (tra cui 9 russi e 1 bielorussa sotto bandiera neutrale) per i 27esimi campionati mondiali di winter triathlon elite, under 23, junior ed age group che sono abbinati ai mondiali di winter duathlon e di para winter duathlon e triathlon.

Oggi, venerdì, alle 8,45 partiranno gli juniores per il winter duathlon (2 Km di corsa e 4 di sci di fondo per 2 volte), alle 11 le donne con l'under 23 Axelle Vicari di Valsavarenche e a seguire alle 12,30 i maschi con il vicentino Franco Pesavento, vicecampione uscente, Alessandro Saravalle di Aymavilles e Giuseppe Lamastra di Cogne.

In gara ci saranno anche i campioni uscenti norvegesi di Pragelato 2024 Christian Tungesvik e Ines Skjellum e i russi Pavel Andreev e Daria Rogozina (8 e 3 mondiali tra il 2011 e il 2022 nel winter triathlon) che ritornano dopo 3 anni.

Alle 17 partirà dal piazzale della chiesa la sfilata sino in piazza Chanoux dove nella cerimonia d'apertura Marco Albarello, campione olimpico di fondo 1994 a Lillehammer e mondiale 1987 ad Oberstdorf e in gara al secondo mondiale di winter triathlon a Les Menuires nel 1998 accenderà come tedoforo il fuoco sulla grande grolla in piazza.

Sabato per la terza volta nella storia (caso unico dal 1997 ad oggi) alle 9 e 30 partiranno per il winter triathlon gli juniores, alle 11 elite e under 23 maschili, alle 12 le donne e poi "agegroup" e para winter duathlon. d

Domenica alle 9:00 la 2 x 2 Mixed Relay a coppie e poi "age group' con la vice campionessa italiana Evi Garbolino e para winter triathlon.

Organizzazione della Trisports, con presidente Luca Alladio, e della FITRI, presieduta da Riccardo Giubilei