Tutti in pista: La Thuile entra nel vivo dei preparativi

Mancano ormai 20 giorni al ritorno della Coppa del Mondo femminile di sci alpino a La Thuile e sulla pista 3-Franco Berthod - definita tra le più ripide e difficili dell’intero circuito - si è entrati nel vivo dei preparativi. Ha iniziato a prendere forma il parterre di arrivo delle gare di velocità: le tribune sono montate, le cabine destinate alle postazioni di commento televisivo sono state posate, ora si lavora alla costruzione della struttura che ospiterà la LTH Vip Lounge.

Avviate da giorni le installazioni dei primi sistemi di sicurezza (reti, teli di scorrimento, materassi) lungo il pendio di gara, anche per permettere alla nazionale italiana e a quella francese di allenarsi prima di volare a Kvitfjell (Norvegia). Fino a domani infatti alcune velociste reduci dai Campionati Mondiali di Saalbach sciano a La Thuile per preparare l’ultimo blocco della stagione. Presenti Sofia Goggia, Elena Curtoni, Nadia e Nicol Delago, Laura Pirovano, Vicky Bernardi, le francesi Romane Miradoli, Karen Clément e Laura Gauché. Già arrivate a Sestriere le gigantiste in gara questo fine settimana, come Marta Bassino, Roberta Melesi e Asja Zenere.

La Thuile dovrà farsi trovare pronta con un giorno di anticipo rispetto al calendario prefissato. La Fis ha infatti stabilito che la località valdostana sarà sede di recupero e dunque lo spettacolo si farà ancora più interessante. Alla discesa di venerdì 14 e al superG di sabato 15 marzo si aggiungerà una terza prova di velocità nella giornata di giovedì 13. Non è ancora definita la specialità, solo tra una decina di giorni, in base anche a quello che succederà a Kvitfjell, la Fis deciderà il programma definitivo dell’ultima tappa che precede le Finali di Coppa del Mondo di Sun Valley. Martedì 11 e mercoledì 12 marzo le due prove cronometrate.

Il comitato organizzatore sarà dunque chiamato a svolgere un grande lavoro sulla pista 3-Franco Berthod, che dovrà ospitare ben tre gare e due prove cronometrate; un evento possibile grazie alla preziosa collaborazione e al contributo di Regione Autonoma Valle d’Aosta e Comune di La Thuile e all’impegno della Federazione Italiana Sport Invernali che sostiene da tempo la località valdostana, portando sul tavolo della Fis anche la richiesta del recupero.

A La Thuile opereranno circa 450 persone, tra professionisti e volontari, saranno coinvolti 5 enti istituzionali e 6 organizzazioni regionali; la pista richiederà l’installazione di 6 chilometri di reti A e di cavi in fibra ottica, 5.000 metri di reti di tipo B, oltre a tutte le attrezzature per allestire un parterre conforme agli standard e alle richieste della Fis. Giorni e notti di preparazione, per essere pronti a una tappa che potrebbe anche essere decisiva per le classifiche di specialità, a maggior ragione ora che le gare saranno tre.

I biglietti per il superG di sabato sono ormai esauriti, ne restano pochissimi per il venerdì, mentre dai giorni scorsi è iniziata la vendita dei tickets tribuna per la terza gara di giovedì 13 marzo. A disposizione anche l’esclusiva LTH Vip Lounge, mentre per chi non è in possesso del biglietto potrà accedere gratuitamente - fino al raggiungimento della capienza - alla zona pubblico rialzata, qualche metro sopra il parterre d’arrivo.

In occasione della conferenza stampa di presentazione - tenutasi ieri pomeriggio ad Aosta e alla quale sono intervenuti il Sindaco di La Thuile Mathieu Ferraris, il presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta Renzo Testolin, il vice-presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta Luigi Bertschy, l’assessore regionale al turismo, sport e commercio Giulio Grosjacques, il presidente delle Funivie Piccolo San Bernardo Daniele Collomb, il presidente del comitato organizzatore Marco Mosso e il presidente del Coni Valle d'Aosta Jean Dondeynaz - è stato illustrato anche il piano di accesso del pubblico alla località di gara. A La Thuile sarà in parte modificata la viabilità e alcune aree verranno adibite a parcheggio; saranno inoltre intensificati i servizi di trasporto pubblico dalla Valdigne.