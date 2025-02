SCi alpino: Tatum Bieler bronzo nel Gigante dei Campionati italiani Giovani a Pfelders

Campionati italiani Giovani di Sci alpino femminile, questa mattina, a Pfelders/Moso in Passiria (Bolzano) e podio racchiuso in soli tre centesimi. La medaglia di bronzo è al collo di Tatum Bieler (Cs Carabinieri; 1’54”77; seconda a metà gara), che cede per tre e un solo centesimo alla coppia delle Fiamme Oro: l’ampezzana, Ambra Pomaré (1’54”74; già al comando al termine della prima manche) e alla carpigiana Ludovica Righi (1’54”75; settima a metà gara). Scivola di quattro piazze e conclude 8° l’ampezzana dell’Esercito, Camilla Vanni (Cse; 1’55”75); recupera due posizioni ed è 11° Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB; 1’56”10); 37° Sofia Fumagalli (Club de Ski; 2’00”99); 51° Carlotta Paletti (Sc Crammont MB; 2’05”80); non ha concluso la

prima manche Giulia Ceresa (Sc Gressoney MR).



Domani seconda giornata di gara sulle nevi altoatesine con in palio il titolo dello Slalom; si prosegue il 19 e 20 febbraio, con i Campionati italiani Giovani maschile: il primo giorno tra i pali stretti, il secondo in Gigante.