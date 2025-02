Olimpia Aosta protagonista nella ginnastica artistica femminile

Un weekend ricco di emozioni per la Ginnastica Olimpia Aosta, con due importanti appuntamenti che hanno visto le sue atlete protagoniste nel mondo della ginnastica artistica femminile.

Podio sfiorato al Campionato di Squadra Silver

Sabato scorso, a Biella, due squadre dell'Olimpia Aosta hanno partecipato alla prima prova del Campionato di Squadra Silver, livello LA3 avanzato, dove si sono distinte per determinazione e talento. La formazione composta da Stéphanie Centoz, Cécile Di Fresco, Sthacy Gonzalez e Clio Nicoletta ha sfiorato il podio, chiudendo al quarto posto con un solo decimo di punto di distacco dal terzo posto. Un risultato che ha evidenziato la qualità del lavoro delle ginnaste, tutte impegnate in prove su tre attrezzi: corpo libero, trave e volteggio.

Le compagne Mia De Filippis, Noemi Guerrisi, Adele e Viola Malgaroli hanno invece conquistato la sesta posizione, dando prova di grande spirito di squadra. Le otto ginnaste, accompagnate dalla tecnica Manuela Tripodi, hanno dimostrato impegno e concentrazione in una competizione di alto livello, con l'allenatrice soddisfatta dei risultati e pronta a riprendere gli allenamenti per le prossime sfide.

Claire Savoye in trasferta per il Campionato di Serie C

Non solo competizioni di squadra, ma anche impegni individuali per l'Olimpia Aosta. Claire Savoye, una delle promesse della società, ha dato il via alla sua trasferta verso Rimini, dove domani prenderà parte alla prima prova del Campionato Nazionale di Serie C. L'atleta, che gareggerà con la società CH4 di Chivasso come prestito, si cimenterà su almeno tre dei quattro attrezzi di gara: corpo libero, trave e parallele. Non è escluso che il suo contributo venga richiesto anche al volteggio, offrendo così una performance completa.

In questa prima prova, tuttavia, la compagna di squadra Annie Désandré non sarà presente a causa di un piccolo infortunio, che le ha impedito di competere con la società Energym di Bologna. Nonostante l'assenza, l'Olimpia Aosta resta concentrata sugli obiettivi della stagione, con la speranza che le prossime prove portino altre soddisfazioni per la squadra.

Un altro weekend di grande intensità per le ginnaste dell'Olimpia Aosta, che continuano a farsi valere nei principali campionati, dimostrando non solo talento, ma anche un'incredibile determinazione. Con la stagione appena iniziata, la società guarda già con entusiasmo alle prossime sfide.