Sotto le stelle di Saint-Barthélemy 370 persone Un altro successo per Ciaspognam

E' stato un sabato sera magico a Saint-Barthélemy, dove ieri si è svolta la dodicesima edizione di Ciaspognam, appuntamento ormai imperdibile a prescindere dal periodo in cui si svolge. Per la prima volta la manifestazione che riunisce le attività turistiche della località si è svolta a metà febbraio e non durante le festività natalizie. Il successo è però stato invariato con 370 persone presenti e in festa.

Quest’anno condizioni eccezionali; dopo la neve della passata edizione, ieri cielo stellato e serata piuttosto fredda sulle piste del centro dello sci di fondo, dove amici, famiglie e sportivi di tutte le età si sono rilassati nella passeggiata sulla neve con le ciaspole e le frontali accese. Lungo il percorso immancabili i punti ristoro, per una breve pausa rigenerante ma soprattutto per gustare piatti della tradizionale locale in una vera e propria cena itinerante. Dall’antipasto al digestivo, passando per minestrone, secondo piatto e dolce, un pasto completo accompagnato da musica e folklore.

Nessun vincolo sulla partenza: Ciaspognam vuole essere un momento di festa e di svago e ognuno ha quindi potuto scegliere l’orario preferito, dalle 17.30 in avanti. Al centro dello sci di fondo l’appuntamento per “timbrare” il primo punto tappa e proseguire poi in mezzo alla natura, alla scoperta del territorio e della cucina locale.

«Per questioni organizzative abbiamo provato a staccarci dal periodo delle festività, comunque già molto impegnativo per le nostre attività - dicono gli organizzatori -. E così è stato decisa la collocazione a metà febbraio, con un’altra grande risposta da parte dei partecipanti. Ciaspognam è prima di tutto una occasione per stare insieme e trascorrere una serata diversa dal solito. Non possiamo che essere soddisfatti di questa dodicesima edizione, come dell’andamento della stagione invernale, davvero positiva sotto tutti i punti di vista».