Sci alpino: Bisello, Grivel, Carrozza sul podio a Valgrisenche

Secondo Slalom Fis, questa mattina, a Valgrisenche (Valle d’Aosta) valido per il Gran Premio Italia, classifica che ha vissuto su grandi rimonte e vede tre atleti di federazioni straniere nelle prima quattro posizioni; bene Pietro Bisello, in gran recupero nella seconda metà di gara e quinto nella graduatoria finale; piazzamento sul podio del circuito istituzionale della Fisi per Laurent Grivel e Thomas Carrozza negli Aspiranti.

Ottavo al termine della prima manche, conquista il gradino alto del podio il francese Jeremie Lagier (1’30”38), seguito a un solo centesimo dal carabinieri altoatesino Jakob Franzelin (1’30”39; 4° a metà gara; 1° GpI) e dal connazionale Paul Silvestre (1’30”48). Al quarto posto lo statunitense Sawyer Reed (1’30”61) e, quinto, in risalita di undici posizioni con il miglior crono parziale, Pietro Bisello (Sc Gressoney MR; 1’30”77), con sesto, secondo del Gran Premio Italia, il carabiniere bresciano Federico Romele (1’30”90). Molto bene, in rimonta di quindici posti, 11°, Christophe Jacquemod (Sc Courmayeur MB; 1’31”91), quarto del Gran Premio alle spalle di Enrico Zucchini, 10° in 1’31”25; 14° Filippo Segala (Fiamme Oro; 1’32”37); 13° a metà gara, non ha concluso la seconda manche Jacques Belfrond (Cse).

Nella classifica Aspiranti, vittoria dello statunitense Jevin Palmquist (1’30”93; 7° assoluto, a precedere il podio di categoria del Gran Premio: 27° Laurent Grivel (Sc Crammont MB; 1’37”96); 30° a pari merito, Thomas Carrozza (Club de Ski) e il torinese Federico Forte, entrambi accreditati del tempo di 1’38”55.



EC Sci alpino

Sei elvetici nelle prime sei posizioni della prima delle due Discese libere di Coppa Europa di Sci alpino maschile, questa mattina, a Crans-Montana (Svizzera) e vittoria che è andata a Livio Hiltbrand (1’39”87). Il miglior azzurro, 9°, è Nicolò Molteni (Cse; 1’40”99); 15° Benjamin Alliod (Cse; 1’41”18).

Nella replica delle 13 – anticipo della gara inserita nel programma di domani -, non ha preso il via Benjamin Alliod, e piazza d’onore di Nicolò Molteni (1’14”22) attardato di soli 3/100 dallo svizzero Christophe Torrent (1’14”19).